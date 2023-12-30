9 неочевидных факторов, которые мешают найти вторую половинку

Почему люди не могут построить отношений и связать себя узами брака? Какие причины мешают обрести личное счастье? Сегодня мы поговорим о 9 неочевидных фактах, которые мешают найти нам свою любовь.

Вы когда-нибудь задумывались, почему многие люди старше 40 лет одиноки? Хотя некоторые говорят о том, что им комфортно и они не находятся в поиске спутника жизни, скорее всего, это лукавство. Любому человеку приятнее идти домой, если там его кто-то ждет. Семья необходима большинству из нас. В чем же кроется причина одиночества, возможно на то есть причины, о которых вы даже не догадываетесь.

Почему многие люди старше 40 лет одиноки

Бывшие возлюбленные

Как ни странно, это одна из самых главных причин, которая не позволяет вам начать новые отношения и прекратить одиночество. Некоторые люди глубоко зарывают эту причину в себе, говоря о том, что ее не существует. Однако дело может быть в том, что разрыв предыдущих отношений дался вам слишком тяжело. Вы эмоционально «выгорели» и пока не готовы к новым чувствам. Для начала нужно признать, что такая проблема существует, дать себе передышку и только потом переходить к следующему этапу.

Низкая самооценка

Может быть вы совершенно не умеете ценить себя. Не даром существует поговорка: «Если хочешь, чтобы кто-то полюбил тебя, сначала полюби себя сам». Скорее всего низкая самооценка спрятана в самых укромных уголках вашего подсознания. «Кому я нужен?», «Я не достойна этого», - если подобные мысли часто посещают Вас, их необходимо немедленно прекратить. Примите и полюбите себя со всеми недостатками, идеальных людей не существует, а счастья и любви достоин каждый из нас.

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Нет достойных кандидатов

Несмотря на то, что еще Омар Хайям говорил: «Лучше быть ни с кем, чем с кем попало быть», все же лучше реально смотреть на вещи. Возможно вы предъявляете завышенные требования к потенциальным спутникам жизни. Конечно, не нужно «бросаться на первого встречного», но быть открытыми к разным вариантам и давать шанс тому, кто на первый взгляд кажется неподходящим, все же стоит.

Отсутствие свободного времени

Если сейчас Ваша карьера идет в гору и вы работаете «от зари до зари», становится понятным, что у вас нет времени встретить свою вторую половинку. В таком случае, нужно правильно расставить приоритеты. Задумайтесь, действительно ли работе нужно посвящать все свое время? Если по-другому сейчас поступать невозможно, тогда с личной жизнью придется повременить. Но, помните – жизнь коротка и быстротечна. Возможно именно сейчас стоит остановиться и оглянуться вокруг. Не исключено, что кто-то давно делает вам знаки внимания. Вы, увлеченные работой, просто не замечаете этого.

Идеализация образа будущего возлюбленного

Такая причина перекликается с третьим пунктом. Помните, что идеальных людей на планете просто нет. Лучше четко представлять, какими конкретными качествами должен обладать ваш будущий партнер. В противном случае вы можете попасться на уловку первого проходимца. Помните только о том, что составляя список требований он должен быть максимально приближен к реальности. Как говорится: «Принцев мало и на всех их не хватает».

Бездействие

Многие полагаются на судьбу или случай, считая, что если чему-то суждено случиться, то это обязательно произойдет. В то же время, сложно встретить своего избранника, если постоянно находится в замкнутом пространстве, не выходить из дома и не посещать тусовки и общественные мероприятия. Поиск партнера – это как поиск работы, необходимо предпринимать какие-то действия и не скрывать от друзей и знакомых, что вы находитесь в поисках. «Под лежачий камень вода не течет» - действуйте.

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Правильно-неправильно

Существует статистика, чтобы прежде чем познакомиться с тем, кто станет вашим спутником жизни, вам нужно познакомиться более чем с 400 людьми. Вспомните, со сколькими людьми вы познакомились за свою жизнь? Далеко ли вам до «заветной» цифры? А может быть вы делаете что-то не так? Может быть стоит изменить что-то в своем поведении. Возможно нужный человек находится совсем рядом, но из-за вашей демонстративной неприступности не решается подойти?

Страх вступить в брак

Возможно на подсознательном уровне вас пугает перспектива серьезных отношений именно потому, что вы боитесь замужества. Пофантазируйте, представьте, что любимый человек сделал вам предложение. Прислушайтесь к себе, какие эмоции у вас взывает данный факт. Радость и счастье или тревогу, беспокойство и желание прекратить отношения, спасаясь бегством? Если вы боитесь брачных уз, вы подсознательно избегаете серьезных отношений, не даете им развиваться, делая их поверхностными и ни к чему не ведущими. А может и вовсе не начинаете никаких отношений.

Сравнение

Привычка сравнивать свойственна всем людям. Особенно это касается тех, у кого есть опыт удачных отношений. Но при этом не стоит забывать, как нет одинаковых людей, так и отношения не могут быть идентичными прошлым. Поэтому нужно помнить о том, что разница есть. Не закрывайтесь от новых знакомств и отношений. опубликовано econet

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