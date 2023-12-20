9 подлых приёмчиков лжецов, на которые попадаемся раз за разом…

Люди лгут, как общеизвестно. Ладно бы ещё на бумаге – она-то всё стерпит. А вот если вслух неприкрыто лгать, большинство людей сразу это поймёт, ведь ложь отражается в голосе, который звучит иначе, чем когда оглашается то, во что человек верит.

Мы с детства инстинктивно или целенаправленно учимся, так или иначе, маскировать ложь в голосе. Хуже того, в наш век массовой информации, успело стать очень доходной профессией – умело прятать ложь в своих (например, рекламных) речах.

«Как маскируют ложь в голосе»

В этой статье мы и раскроем 9 подлых приёмчиков тех, кто каждый день обманывает нас вслух:

1. Робот – говорится максимально сухо без малейших эмоций в голосе. Тогда отзвуки напряжений от лжи прячутся за отзвуками напряжений от общей «роботизации» голоса. Легче всего так маскироваться, если читать по бумажке или сыпать заученными заранее фразами.

На чистую воду: Задайте неожиданный, хитрый вопрос на ту же тему, чтобы человеку пришлось составлять ответ на ходу, а не использовать готовую «робо-фразу».

2. Скорострел – говорить быстро, словно телеведущий новостей или ток-шоу. Ложь в голосе маскируется скоростью. Психика просто не успевает её распознать.

На чистую воду: Попросите повторить то же самое хотя бы в три раза медленнее.

3. Оратор – который от слова «орать». Выкрикивать ложь как можно громче. Во-первых, подсознательно задействуется ложное, доставшееся от волосатеньких пращуров убеждение: «громче = сильнее = правильнее = правдивей». Во-вторых, напрженье от крика прячет напряженье от лжи.

На чистую воду: Попросите прикрутить громкость и повторить.

4. Эмо-шторм – врать, щедро разбавив голос эмоцией, которая, может, даже сама по себе правдива, но надёжно забивает канал восприятия слушателя.

На чистую воду: Научитесь различать эмоции-пустышки от искренних. Последние чаще всего не столь яркие, зато куда богаче на оттенки, нюансы, глубину.

5. Напевка – слова из песни не выкинешь, а вот ложь в ней можно надёжно спрятать. Физиологически пение существенно отличается от разговорной речи. Певец воспроизводит слова из одного общего внутреннего состояния, подкреплённого вдобавок аккомпанементом. Если это состояние правдивое, то оно спрячет ложь в отдельных словах. Поэтому некоторые, например, поют о любви, вроде бы красиво и искренне, а сами не влюблялись ни разу в жизни…

На чистую воду: Слушайте не только концерты, но и интервью интересующих лиц.

6. Оглушение – «долбануть» восприятие слушателя, чтобы он сосредоточился на чём-то куда более важном, чем распознавание лжи в голосе. Скажем, на сексе или на страхе за свою жизнь.

На чистую воду: Если чувствуете, что вас как-бы соблазняют или как-бы пугают в контексте, где такое не особо уместно (продавая вам что-либо дорогое и бесполезное), то – призадумайтесь…

7. Левая правда – лгать, но из состояния уверенности в… чём-то совсем другом! Например, клясться, что автомобиль ни разу не битый, а при этом ярко представлять в уме другую, действительно целёхонькую тачилу, и говорить уже как бы о ней.

На чистую воду: Смутить, растормошить, вывести из психологического равновесия и послушать как он заговорит «вне зоны комфорта».

8. По-актёрски – вжиться в роль того, кто искренне верит в ту самую ложь, которую изрекает. Метод доступен либо профессиональным (и хорошим!) актёрам, либо самородным талантам.

На чистую воду: Без спецподготовки – лучше и не пытайтесь…

9. Одержимость – часть психики человека (субличность) искренне верит в ложь, но беда в том, что она захватила власть над остальными частями личности. Такое встречается у жертв деструктивных сект, а ещё у всяческих «херполайферов».

На чистую воду: Отслеживайте контекст, смысл общения – и держите ухо востро, если мелькнёт хотя бы тень подозрения, что вас во что-то вербуют.

Важно помнить, что профессионалы-лжецы обычно используют ударные комбинации из двух-трёх приёмов!опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

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