9 признаков неподходящего мужчины

Даже если вы пребываете на конфетно-букетном этапе отношений, некоторые признаки в поведении мужчины могут стать для вас тревожными "звоночками". Можно смириться с самыми разными слабостями и недостатками партнера. Но эти моменты укажут, что такой спутник жизни вам точно не нужен.

Даже на начальном этапе знакомства можно заметить особенности поведения мужчины, которые должны насторожить. Эти признаки подскажут женщине, что молодой человек не подходит для долгосрочных и прочных отношений.

Мужчины, которых лучше обходить десятой дорогой

Возврат в прошлое

У всех есть прошлое. Там остались наши ошибки, заблуждения и те вещи, о которых не хочется вспоминать. Если ваш мужчина вынуждает вас снова и снова испытывать чувство вины за какие-то былые поступки (когда его самого рядом с вами и в помине не было), он просто низок. Зачем новый возлюбленный расспрашивает вас о том, как и с кем вы жили до него? А если он еще и использует полученную информацию, чтобы уколоть и унизить вас, без промедления выставляйте его за дверь.

Эгоизм

Претендент на место в вашем сердце, похоже, больше увлечен собственной персоной… Ничего криминального в этом нет. Но когда мужчина более всего заботится о своем комфорте и удовлетворении желаний, возникает вопрос: а вы у него на каком месте в жизни?

Эмоции

Женщины часто проявляют эмоции слезами. Если партнера раздражает, когда вы плачете, это говорит о многом. Возможно, ваши переживания его не трогают, или он считает слезы капризом и проявлением инфантильности. В любом случае, раздражаться на свою возлюбленную – не по-мужски.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Грубость

Некоторые женщины спокойно воспринимают грубость партнера, выдавая ее за мужественность, брутальность. Но у этих дам, скорее всего, занижена самооценка. В противном случае никто не захочет сносить недостойное поведение возлюбленного. Либо ему категорически не хватает воспитания, либо он ни во что вас не ставит.

Критика

Если ваш партнер постоянно вас критикует, выражает свое недовольство вашими поступками, возникает вопрос, зачем он в таком случае продолжает отношения. Не нравится что-то – найди себе даму, которая будет полностью соответствовать твоим стандартам. А если критика присутствует уже в начале отношений, что же тогда будет дальше?

Приоритеты

Если в списке приоритетов вы у него на третьем месте после футбола / хоккея / друзей / посиделок с пивом /работы (можно подставить свой вариант), то можно задуматься, нужно ли вам всю жизнь биться за драгоценное внимание своего мужчины.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чувства

А как с мужскими переживаниями? Если он вас действительно любит, то любое взаимодействие с вами дарит мужчине море положительных эмоций. Даже если он сдержан по своей природе, вы почувствуете эти волны тепла, которые дарят вам покой и радость.

Ложь

Ваш партнер уже был пойман на маленькой (или не очень) лжи? Важно помнить, что, обманув однажды, человек будет делать это снова и снова. А может, он вообще патологический лжец? Стоит ли тогда постоянно выглядеть при нем дурой, которая верит наглому обману?

Запрет на будущее

Вы уже продолжительное время вместе, ваши чувства, как говорят, проверены временем… Тогда почему он не торопится вести вас к алтарю? Чего он выжидает? Возникает подозрение, что мужчина вообще не хочет связывать себя официальными отношениями. Может, вы впустую тратите с ним время?опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet