9 признаков пограничной личности

В статье психолог Ирина Никнютьева расскажет по каким 9 критериям можно определить пограничную личность.

Пограничную личность отличают высокая импульсивность и низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость и чрезмерная тревожность. Наиболее яркими кинематографическими представителями данного расстройства являются Бланш Дюбуа из фильма «Трамвай Желание» в исполнении Вивьен Ли и Марта из фильма «Кто боится Вирджинии Вульф», которую играет Элизабет Тейлор.

9 критериев пограничной личности

Пограничную личность можно определить на основании следующих 9 критериев:

1. Настойчивые и навязчивые попытки избежать мнимого или действительного одиночества.

Оставшись наедине с собой, пограничная личность демонстрирует реакции, схожие с реакциями маленького ребенка, который еще не видит различия между временным отсутствием матери и ее необратимой пропажей. Она воспринимает ситуативное уединение как вечное одиночество.

Чувство покинутости сначала ввергает ее в депрессию, а затем заставляет злиться на весь мир. Одиночество ставит под сомнение сам факт ее существования, она проваливается в огромную пугающую пустоту. Ради избавления от гнетущего ощущения она готова на любую авантюру, которая поможет снова оказаться в окружении людей. Нередко это приводит к неприятным последствиям.

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2. Проблемы в межличностных отношениях – зависимость, манипуляции, идеализация и обесценивание.

Их причина заключается во внутреннем конфликте между непереносимостью одиночества и страхом близости. Пограничная личность легко впадает в зависимость от партнера. Она идеализирует его, пока тот не сделает рокового шага, который неизбежно приведет к обесцениванию. Она мечется между потребностью в заботе и страхом поглощения, интенсивные напряжение и тревога заставляют ее манипулировать.

Пограничная личность может контролировать другого своей беспомощностью, демонстрировать саморазрушительное и даже суицидальное поведение. Если эта тактика не срабатывает, она может переключаться на соблазняющие жесты и поступки. Ей недостает ощущения константности объекта. Она формирует представление, о человеке исходя из впечатлений последней встречи, а не всего опыта общения. Ей сложно видеть полную картину и учиться на собственных ошибках, потому деструктивные ситуации и отношения в ее жизни имеют тенденцию к повторению. Она бесконечно ищет идеального родителя, который всегда будет рядом. Но в глубине души презирает себя и не доверяет людям, которые к ней хорошо относятся.

3. Расстройство идентичности – неустойчивость самоощущения и образа я.

Пограничная личность воспринимает свои качества (внешность, способности, интеллект и т.д.) не как постоянные черты, а как некие сравнительные характеристики, которые постоянно подвергаются переоценке по сравнениются с качествами других людей. Например, пограничная женщина может считать себя привлекательной ровно до того момента, пока не встретит другую привлекательную женщину. Пограничная личность не принимает в расчет свои прежние заслуги. Ее самоценность определяется только тем, что она сделала сегодня, ей нужно доказывать свою значимость снова и снова.

Самооценка пограничной личности укрепляется через произведение впечатления на окружающих, иногда это приводит к критическому стремлению нравиться всем подряд. Она находится в непрестанной борьбе за свою идентичность, пытаясь справиться с ощущением, что она не настоящая. Она как будто каждый день выходит на новую работу и старается всем продемонстрировать свою компетентность. Но если новый сотрудник со временем обретает уверенность, то пограничная личность не обретает такой уверенности никогда. Она боится что ее «притворство» будет раскрыто.

В периоды успеха этот страх может доходить до уровня «синдрома самозванца». Ощущение фальши происходит из психотравмирующих переживаний детства (насилие, обман, подмена ролей). Пограничной личности не позволяли взрослеть и отделяться от родителей, навсегда запирая ее в ловушке детской роли. Это не позволило сформироваться ее идентичности и в дальнейшем вынудило играть по чужим сценариям. Она боится наказания, если не справляется с ролью и испытывает страх разоблачения, если роль удается ей идеально. Она стремится к иллюзорному совершенству и воспринимает любое отклонение от идеала как полный провал. Она может прибегать к кардинальным переменам – смене работы, места жительства, круга общения и т.д., в надеже обрести чувство принадлежности и быть принятой в группу.

Ей проще находиться в строго структурированных социальных рамках, определяющих пределы ее идентичности. Крайним вариантом такой структуры может быть секта, где идентичность человека полностью сливаться с системой ценностей группы, и он некритично воспроизводит нормы мышления и поведения лидера.

4. Импульсивность и деструктивное поведение, которое может проявляться в злоупотреблении алкоголем или наркотиками, опасном вождении, экстремальных видах спорта, нарушениях пищевого поведения, токсичных отношениях и многом другом.

Пограничная личность действует внезапно и противоречиво, основываясь на сиюминутных импульсах. Ее настоящее оторвано от прошлого опыта и перспективы будущего. Она раз за разом повторяет свои ошибки, будучи не в состоянии спрогнозировать, что будет впереди.

Пограничная личность обладает очень ограниченным запасом терпения, резкие смены настроения могут доходить до уровня эмоциональных вспышек. Ей сложно контролировать свои порывы, даже когда ситуация становится опасной. Деструктивное поведение защищает от чувства одиночества и покинутости, позволяя не замечать происходящего вокруг. Саморазрушение с одной стороны избавляет от боли, с другой служит искуплением грехов.

5. Угрозы суицида и нанесение себе телесных повреждений, являющиеся признаком пограничного расстройства, служат одновременно проявлением всепоглощающей депрессии и способом манипуляции.

Суицидальное поведение часто является не манифестом желания умереть, а попыткой рассказать о своей боли и попросить о помощи. Это одно из самых опасных свойств пограничной личности. Со временем окружающие устают от ее угроз и перестают их замечать, пограничная личность увеличивает серьезность намерений, что нередко приводит к трагической развязке.

Нанесение себе телесных повреждений, изначально может носить характер импульсивного самонаказания, а затем принимать форму ритуала. Проявления этого симптома не всегда очевидно. В частности это может быть систематическое попадание в опасные ситуации, когда жестокость других людей снимает с пограничной личности ответственность. Причиняемая себе боль, позволяет пограничной личности вырваться из капсулы оцепенения, защищает от эмоционального страдания и чувства вины.

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К глубинным мотивам самонаказания может относиться защита от действий, субъективно воспринимаемых как опасные, наказание другого человека, либо получение помощи и сочувствия. В любом случае угрозы пограничной личности стоит принимать всерьез.

6. Эмоциональная нестабильность, резкие смены настроения.

Пограничной личности практически недоступно состояние спокойствия, чаще она гиперактивна, необузданна, цинична, либо депрессивна.

7. Ощущение пустоты, обусловленное недостаточностью чувства идентичности.

Это практически невыносимое переживание и пограничная личность ищет любые способы для того чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Она вступает в отношения не ради личного благополучия, а для того чтобы обрести чувство идентичности и наполненности. Если по каким-то причинам этот способ решения проблемы оказывается недоступен, она может прибегать к разрушительной импульсивности, когда суицид становиться единственным выходом из вечного состояния пустоты.

8. Интенсивный, неконтролируемый гнев, является еще одним устойчивым признаком пограничного расстройства личности.

Всплески ярости могут достигать пугающих масштабов и быть спровоцированы незначительными, повседневными событиями. Любая незначительная обида может активировать сильнейший страх разочарования и одиночества. Жертвами вспыльчивости пограничной личности чаще всего становятся члены семьи. Взрывоопасное поведение может быть мотивировано потребностью в помощи, желанием убедиться в преданности близких или страхом близости. Такое поведение отталкивает от пограничной личности людей, от которых она полностью зависит.

9. Ощущение нереальности происходящего, параноидальные тенденции – проявляют себя в переживании внутреннего раскола, когда человек кажется себе не совсем настоящим.

Такое состояние может возникать у пограничной личности в стрессовой ситуации или в мало структурированной обстановке, когда приходится действовать непредсказуемо и спонтанно.

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Описанные симптомы редко проявляются изолировано, чаще они переплетаются, провоцируя и усиливая, друг друга. Это состояние мучительно как для его обладателя, так и для его близких. Пограничное расстройство лежит в основе многочисленных деструктивных моделей поведения.

Часто пограничная личность как будто действует во вред себе – идет к реализации своих целей самыми сложными и запутанными путями, разрушает отношения, которые очень значимы для нее, разрушает себя для того чтобы вернуть эти отношения и т.д.

Она чаще реагирует, нежели обдумывает и выбирает. Обусловленные внутренним конфликтом реакции заводят ее в еще больший тупик. Она не может просто взять и разорвать замкнутый круг, это состояние очень устойчиво и имеет глубинные бессознательные корни. Потому обнаружив вышеуказанные признаки у себя или у своих близких будет лучше как можно скорее обратиться за психотерапевтической помощью.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Никнютьева

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