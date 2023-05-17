9 признаков тайного недоброжелателя 

Как понять, что рядом с вами находится скрытый недоброжелатель? Ведь он старается не афишировать свое негативое отношение к вам. Эти 9 признаков могут рассказать, что в вашем окружении есть тайный враг, который может нанести вам реальный вред. Вот от каких людей полезно держаться подальше.

Очень хотелось бы, чтобы мы нравились всем людям без исключения, чтобы каждый желал нам добра и искренне радовался нашим успехам. Но люди разные, они руководствуются своими мотивами. И далеко не всегда могут быть настроены по-доброму.

«Скрытый враг». 9 пунктов, которые выдают, что человек желает вам зла

Почему человек может вам желать зла?

Причины могут быть самые разные:

Потому что он в принципе злится на эту жизнь и не может принять чужое счастье.

Потому что видит в вас опасность, конкурента.

Вы его провоцируете, пусть и неосознанно.

Этому человеку сложно управляться своими эмоциями.

У него просто сейчас такой период жизни.

Это психически нездоровый человек.

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Вот признаки, по которым можно понять, что человек желает вам зла, даже если в открытую он пока этого не проявлял. Получается, что это скрытый враг, который ждет своего часа.

1. Неоправданное любопытство

Он въедливо интересуется подробностями вашей личной жизни, биографии, деталями каких-то ваших бесед. Хотя к нему это не имеет отношения. Старается все выспросить поподробнее.

Явно ищет, что можно использовать против вас, в чем ваши слабые стороны.

2. Частая лесть

Он вам много льстит. Комплименты неестественные, гримаса натянутая, слова не подкреплены эмоционально.

3. Язвительные замечания

При том, что он вам может нагло льстить, он в еще большей степени будет стараться вас «закопать».

Язвительные шуточки, обидные прозвища, колкие комментарии в ваш адрес.

4. Обесценивание ваших заслуг

Это в продолжение предыдущего пункта.

Такой человек нередко будет пытаться обесценить любые ваши заслуги. Будет списывать все на счастливую случайность, на помощь вышестоящих и прочее.

5. Смакует ваши неудачи

Когда у вас случается что-то плохое, то он может в открытую и не радоваться.

Но свои намерения он проявит в другом. Он будет снова и снова расспрашивать вас обо всех деталях случившегося, будет интересоваться вашей реакцией. Даже без вашей подачи будет возвращаться в разговоре к этим событиям.

Просто ему приятненько от того, что вам плохо.

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6. Рядом с ним вам некомфортно

Не игнорируйте свою реакцию.

Если каждый раз в присутствии этого человека ваше тело, ваш организм дает сигналы, то явно от этого человека в ваш адрес идет негатив. Пусть и скрытый.

7. Он вас подставляет по мелочи

Вроде бы все по-дружески, в шутку, но иногда он позволяет себе таким образом ввести вас в заблуждение, в ступор.

Например, в присутствии других людей начинает от вашего имени рассказывать какую-то небылицу или присваивать вам то, о чем вы не говорили.

8. Он внимательно за вами наблюдает

Он вас изучает, он вас выслеживает. Скорее всего, мысленно ведет диалог с собой, пытается понять, почему вам так хорошо, почему у вас что-то получается и т.д.

9. Иногда проскальзывают странные эмоциональные реакции

Даже если он умеет «держать лицо» и в вашем обществе ведет себя прилично, то иногда может все же срываться на мелочах. Неожиданно ввязываться с вами в спор из-за ерунды, грубо обращаться с вашей вещью, перед вашим носом захлопнуть дверь якобы в шутку.

Зло и агрессия копится, куда ему это деть.

Будьте бдительны, не подпускайте таких людей близко.опубликовано econet

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