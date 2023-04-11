9 признаков того, что человека пора оставить в покое

Определенные изменения в поведении человека могут подсказать, что он избегает общения, хочет отдохнуть, нуждается в покое. Тонкие, деликатные люди быстро понимают, что вам необходима передышка. Так бывает: усталость, недовольство, чужая навязчивость могут довести до конфликта.

Человека лучше оставить в покое! И признаки указывают на это. Ещё шажок, ещё звонок, ещё одно сообщение, ещё одна просьба или приглашение к общению, и ваши отношения кончатся. Рухнут. Или конфликт произойдёт, или человек уйдёт из отношений молча. Начнёт вас избегать.

Когда пришло время оставить человека в покое

Можно перейти границы и не заметить этого. Если отношения ценны, надо оставить человека в покое на какое-то время. Прекратить его дёргать и теребить.

Покой может вылечить отношения. Он даёт отдохнуть. Восстановить энергию. Расслабиться. Набраться сил… Потом отношения могут улучшиться, восстановиться.

Мать двадцатый раз за день звонит взрослому сыну. Женщина пишет и пишет понравившемуся мужчине. Соседка заходит в очередной раз за какой-то надобностью. Доктору звонят вечером и просят совета, - тоже в очередной раз. И так удивляются, когда на телефон перестают отвечать или рявкают в трубку! Или не открывают дверь. Или блокируют. Все же нормально было!

Нет. Признаки были. Вот они:

говорите, заходите и пишете только вы. Раньше обоюдный разговор был, а теперь всегда вы инициируете общение. Человек вам вежливо отвечает. Не более.

человек перестаёт рассказывать о своих делах. Исчезла искренность и открытость с его стороны. Он коротко и сухо рапортует, что все нормально.

человек жалуется на большое количество работы, на недостаток времени. Настойчиво это упоминает. Но его не слышат и не понимают…

человек жалуется на усталость, головную боль, плохое самочувствие. Это «бегство в болезнь», попытка уклониться от контакта. Его не понимают.

человек общается сухо и формально. Исчезли эмоции. Он говорит и пишет очень коротко.

не всегда сразу отвечает. А раньше сразу отвечал! Иногда обещает перезвонить и не перезванивает. Приходится снова ему звонить.

выполняет ваши просьбы, отвечает на вопросы, оказывает услуги по-дружески… Но холодно принимает благодарность. Потому что отлично знает: скоро последует новая просьба и новые вопросы.

перестаёт отвечать словами на сообщения; стал отвечать смайликами и картинками. Добрыми и приятными, но формальными.

в вашем присутствии смотрит на часы, утыкается в телефон, занимается делами… Внимания к вам все меньше и меньше…

Если дорожите отношениями - на время оставьте человека в покое! Дайте ему расслабиться, восстановить силы, обрести душевное равновесие. И подождите, когда он сам позвонит или напишет.

И вот если не позвонит и не напишет, подумайте, так ли вы ему нужны? Может, вы злоупотребляли его добротой и расположением? Может, вы давно перешли все границы? Может, он рад-радешенек, что его оставили в покое, вот до чего дело дошло?

Если своевременно оставить в покое человека, ещё можно отыграть назад и все исправить. Избежать разрыва или конфликта. В покое многое восстанавливается и заживает.

И за это время можно подумать, что не так в отношениях. И научиться вовремя останавливаться, не заходя за черту. За черту, откуда нет возврата к любви и дружбе. И к уважению…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Фото ©Rodney Smith

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