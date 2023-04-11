9 признаков того, что человека пора оставить в покое

Определенные изменения в поведении человека могут подсказать, что он избегает общения, хочет отдохнуть, нуждается в покое. Тонкие, деликатные люди быстро понимают, что вам необходима передышка. Так бывает: усталость, недовольство, чужая навязчивость могут довести до конфликта.
Человека лучше оставить в покое! И признаки указывают на это. Ещё шажок, ещё звонок, ещё одно сообщение, ещё одна просьба или приглашение к общению, и ваши отношения кончатся. Рухнут. Или конфликт произойдёт, или человек уйдёт из отношений молча. Начнёт вас избегать.
Можно перейти границы и не заметить этого. Если отношения ценны, надо оставить человека в покое на какое-то время. Прекратить его дёргать и теребить.
Покой может вылечить отношения. Он даёт отдохнуть. Восстановить энергию. Расслабиться. Набраться сил… Потом отношения могут улучшиться, восстановиться.
Мать двадцатый раз за день звонит взрослому сыну. Женщина пишет и пишет понравившемуся мужчине. Соседка заходит в очередной раз за какой-то надобностью. Доктору звонят вечером и просят совета, - тоже в очередной раз. И так удивляются, когда на телефон перестают отвечать или рявкают в трубку! Или не открывают дверь. Или блокируют. Все же нормально было!
Нет. Признаки были. Вот они:
Если дорожите отношениями - на время оставьте человека в покое! Дайте ему расслабиться, восстановить силы, обрести душевное равновесие. И подождите, когда он сам позвонит или напишет.
И вот если не позвонит и не напишет, подумайте, так ли вы ему нужны? Может, вы злоупотребляли его добротой и расположением? Может, вы давно перешли все границы? Может, он рад-радешенек, что его оставили в покое, вот до чего дело дошло?
Если своевременно оставить в покое человека, ещё можно отыграть назад и все исправить. Избежать разрыва или конфликта. В покое многое восстанавливается и заживает.
И за это время можно подумать, что не так в отношениях. И научиться вовремя останавливаться, не заходя за черту. За черту, откуда нет возврата к любви и дружбе. И к уважению…опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
Фото ©Rodney Smith
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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