9 признаков того, что вы пропускаете свою жизнь

Жить надо сейчас. И не слишком угождать другим, если они продлевают свою жизнь за счёт нашей...
У Мопассана есть очень печальный рассказ о пожилом человеке, который вдруг увидел весну. Увидел весну, влюблённых, которые ехали в фиакрах на прогулку, любоваться цветущим Булонским лесом и целовать друг друга; увидел хорошеньких свежих девушек, переодевшихся в легкие платья, молодых матерей с розовощёкими младенцами, увидел гроздья сирени, нежно-голубое небо увидел… Нет, он все это видел и раньше, конечно, когда спешил на работу или возвращался в свою квартирку. Но он впервые по-настоящему увидел весну, томление любви, расцвет жизни, чужое счастье… Он понял, что пропустил свою жизнь. Он работал, экономил, рассчитывал, откладывал на потом, старался; он ничего лишнего себе не позволял. Он был дисциплинированным и осторожным. Он стал старым, вот что случилось. И весна пришла, но это уже не его весна. Он пропустил свою жизнь!
Есть такой анекдот о старом кладбище, где даты рождения и смерти не совпадали с фактическими. И получалось, что старый человек прожил пятнадцать лет или семь, - это изумило путника и он спросил жителей городка: что это значит? Ему объяснили, что учитываются те годы, когда человек любил, тратил деньги, путешествовал, радовался, активно работал, имел друзей… Вот и получается, что из восьмидесяти лет человек по-настоящему прожил двадцать. Это была настоящая Жизнь! Он был живым в эти годы! Путник сказал, что ничего подобного в его жизни не было. Он всегда был осторожным, расчетливым и боязливым. Никого не любил, деньги копил, ел только полезную невкусную еду и не имел друзей, чтобы не тратиться на них. Что напишут на его памятнике? "Родился мертвым", - ответили жители городка.
Это только кажется, что невозможно пропустить свою жизнь. Ещё масса времени впереди, надо только, чтобы быстрее прошёл вот этот трудный период. Надо сейчас немного ужаться, потерпеть, приложить усилия, поработать изо всех сил, а потом!.. А потом наступает новый трудный период и новые платежи. И новые проблемы. Надо, чтобы эти трудности побыстрее прошли. А потом… А потом можно понять, что пришла весна. Благоухают цветы и в воздухе разлита любовь. Только к нам эта весна не имеет уже никакого отношения.
Есть признаки того, что вы пропускаете свою жизнь.
И самый главный признак - вам вроде бы скучно и есть свободное время. Но на самом деле времени нет. Оно куда-то уходит, быстро истекает, все происходит медленно, а на самом деле - быстро. Томительный день на работе кажется бесконечно долгим. Но куда исчез месяц? Год? Почему они промелькнули так быстро?
Потому что вы живете не своей жизнью. Надо остановиться. Надо понять, сколько вам лет. Чего вы ждёте? Счастья? Окончания неприятностей и проблем? Для чего вы терпите и отказываете себе во всем? Есть ли в этом смысл или это уже привычка? Кого вы любите и кто вас любит? Много вопросов надо себе задать. Потому что можно ждать окончания зимы, конечно. Подсчитывать дни и терпеть. Потом настанет весна. Это обязательно будет.
Только к нам эта весна может уже не иметь ни малейшего отношения. Жить надо сейчас. И не слишком угождать другим, если они продлевают свою жизнь за счёт нашей.опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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