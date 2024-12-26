9 простых и эффективных способов снять стресс

Ежедневная спешка, проблемы, негативные события повышают уровень стресса, который грозит перейти в хронический. Как уберечь себя от чрезмерного напряжения и тревожности? Эти простые стратегии помогут успокоиться, снизить накал стресса и даже поднять настроение.

Эти элементарные методы помогут вам контролировать свое состояние, чтобы не погрузиться с головой в состояние стресса. Уже в ближайшее время вы почувствуете благоприятные изменения.

Антистрессовые стратегии

Глубокое дыхание

Глубокие вдохи и выдохи поможет быстро ослабить стрессовую реакцию организма. Дело в том, что правильное дыхание способствует нормализации давления и общему расслаблению. Но есть одно условие: на фоне глубокого дыхания важно думать на отвлечённую тему. Если вы продолжаете прокручивать в голове стрессовые мысли, эффекта не будет.

Смех

Вам нравится просматривать любимые комедии и смешное видео на YouTube? Таким образом вы снимаете психическое напряжение. Смех – прекрасное средство, которое снижает содержание стрессовых гормонов - кортизола и адреналина.

Даже само предвкушение веселья подарит похожий эффект. То есть, если вы просто узнали о съемках нового сезона любимого юмористического шоу, у вас улучшится настроение и вы невольно расслабитесь.

Составить перечень дел и вычеркнуть из него лишнее

План действий даст вам возможность правильно расставить приоритеты, распределить задачи по степени срочности. Список дел поможет сфокусироваться, организовать время так, чтобы иметь возможность расслабиться.

Вы сможете отложить на завтра то, что не требует немедленного решения. Жесткие требования к себе вызывают ненужный стресс, поэтому перфекционизм может сослужить вам плохую службу.

Отказ от спиртного

Стресс часто становится толчком к употреблению горячительных напитков, но алкоголь в свою очередь усиливает стресс. Человек попадает в порочный круг, выбраться из которого бывает довольно сложно.

Физическая активность

Чтобы победить стресс, вы можете выбрать любые физические нагрузки, которые вызывают у вас позитивные эмоции. Подойдут даже простые прогулки в ближайшем парке или сквере. Активность вызывает синтез гормона счастья — эндорфина.

Шоколад

Антистрессовое действие шоколаду обеспечивают какао-бобы. В них содержатся полезные соединения, в том числе фенилэтиламин. Это вещество дарит чувство эйфории, аналогичное тому, которое мы испытываем в состоянии влюбленности.

Ведение семейного бюджета

Материальные проблемы, безусловно, повышают уровень стресса. Чтобы снизить накал тревожности, полезно вести семейный бюджет, планируя расходы. Так вы сможете чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Чтение книг

Всего каких-то шесть минут чтения помогут снизить накал стресса на 68%. Наш ум в процессе чтения сосредотачивается на событиях, описанных в книге, при этом снижается мышечное напряжение, нормализуется сердцебиение.

Полноценный сон

Если человек хорошо высыпается, это снижает стресс, обеспечивает нормальную активность в течение дня. Как обеспечить себе крепкий 7-8-часовой сон? Проветрите спальню, уберите гаджеты, примите душ или ванну с ароматическими маслами, приготовьте себе успокаивающий травяной чай, не переедайте вечером.опубликовано econet.ru.

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