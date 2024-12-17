Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. 9 шагов на пути к счастливой жизни. Обязательно сделайте это!

9 шагов на пути к счастливой жизни. Обязательно сделайте это!

Источник: b17.ru 17 декабря 2024 6740
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Счастье - это так просто. Достаточно сделать маленький шаг, и многое вокруг увидится по-другому, жизнь засияет новыми красками. А эти 9 шагов точно помогут вам стать счастливее. Проверено на практике... Но для начала полюбите себя.

9 шагов на пути к счастливой жизни. Обязательно сделайте это!

Здесь я собрала 9 пунктов, которые сделали мою жизнь счастливее. Я бы даже сказала, что я зажилА, зажила по-настоящему, после того как начала делать это все. Итак, вот, что я вам предлагаю.

Что полезно сделать, чтобы зажить счастливо

1. Осознать, что вы никому ничего не должны. Никому и ничего. Точка. Конечно, эта тема вряд ли прокатит с ипотекой и автокредитом, но можно попробовать, а вдруг?

2. Полюбить себя. Если вы уже преуспели в этом деле – прекрасно, если же нет, то поспешите. Научиться любить себя– это лучшее, что вы можете сделать в этой жизни.

3. Принять свою внешность и свое тело, чтобы у вас не выросло и какого бы размера, оно все равно достойно любви. Просто потому что это ваше тело и вам в нем «ехать» до конца жизни.  

4. Узнать себя, познакомиться со своими тараканами, внутренними драконами и всеми, кто живет внутри. С теми, кто нравится можно подружится, а с теми, кто мешает жить - культурно попрощаться. В этом вам поможет практика осознанности.

5. Познакомиться со своим внутренним ребенком и постоянно уделять ему внимание.

9 шагов на пути к счастливой жизни. Обязательно сделайте это!

 6. Заботиться, заботиться и еще раз заботиться о себе любимой, самой родной и дорогой. Это и ваше право, и ваша обязанность.  

7. Простить себя за все свои ошибки. Понять, что ошибаются абсолютно все, и ошибки неизбежны.

8. Оставить прошлое в прошлом. Было-было-было и прошло... Буду честна и откровенна, не всегда получается… Если какие-то детские травмы и обиды засели глубоко, будет нужна терапия.

9. Принять ответственность за свою жизнь. Часто она идет в словосочетании с грузом. Но мне бы хотелось развенчать этот миф. По-моему, ответственность - синоним взрослости, а как раз-таки взрослый человек может делать все то, что он хочет и то что ему нравится, самостоятельно принимать решения в жизни и делать выбор, а также принимать ответственность за результаты этих решений. 

Список можно продолжать, но здесь мне хотелось сфокусироваться на самых основных моментах. Обобщая, я бы назвала это налаживанием отношений с собой и взрослением.

P.S. Работа над собой - это не самый легкий труд, но результат того стоит!опубликовано econet

Автор Вербовецкая Анжела

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

психология Вербовецкая Анжела отношения осознанность ребенок ответственность прошлое обида

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать — это перестать копать. Уилл Роджерс
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.