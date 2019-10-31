9 советов психолога женщинам, которым не везет в любви

Везение это что-то из области мистического. Нельзя, конечно, говорить, что случайностей не существуют. Но случайность — это непознанная закономерность.



И поэтому женщины, которым не везет в любви, просто не знают этих простых правил и совершают одни и те же ошибки еще на стадии знакомства.

9 правил для женщин, которым не везет в любви

Никогда не бегайте за мужчиной.

Вспомните поговорку о трамвае, который ушел. Непременно будет следующий. А грустить долго из-за того, что кто-то не оценил вас и ушел не стоит. Это он свое счастье упустил. А не вы.

Поймите наконец-то, кто вам нужен, с кем вы хотели бы иметь серьезные отношения.

Вы не универсальный замок, который можно открыть любым ключом. У вас есть душа и свои ценности. Любой вам не подойдет. Если вы согласны на любого, то что-то с вами не так.

Не открывайтесь сразу.

Конечно, ваш внутренний мир богат и интересен. В нем есть и светлые и темные стороны. Пребывая в одиночестве долгое время, нам так хочется раскрыться кому-то, так хочется, чтобы нас приняли полностью. Не торопитесь. Потихоньку открывайте себя, свою душу другому. Открылись чуть-чуть и посмотрите на его реакцию. Принял или нет? Если реакция негативная или нулевая, то подождите открываться дальше. Либо это не тот человек, либо еще рано.

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Не торопись отдаваться.

Не надо прыгать сразу к нему в кровать. Конечно, существуют счастливые пары, которые после бурной ночи на первом свидании остались вместе. Но это скорее исключение из правил. Поэтому не торопись. Хотя бы для того, чтобы понять, что за человек пытается забраться в вашу спальню.

Перестаньте себя жалеть.

Даже если были неудачи. А у кого их не было? Позиция: «Меня никто не любит-я никому не нужна, пожалейте люди добрые-сами мы не местные» не помогает обрести счастье в любви. Да и вообще в жизни. Жалость лишает сил.

Любите и уважайте себя.

Осознавайте свою ценность. Уважать — это за все хорошее, что вы делали, чего достигли в жизни. Любить — это просто так. Потому что вы есть. И любовь для человека, как чистая вода для цветка-она дает ему возможность жить и развиваться полноценно, расцвести. Не ждите, что кто-то вас полюбит и тогда вы обретете счастья. Если в вашем сердце нет любви к себе, то никто его не насытит. Вы будете как черная дыра, в которой затягиваются и исчезают бесследно все хорошие чувства, которые испытывает к вам другой человек.

Станьте источником любви.

Что это значит? Это когда на вас смотрят и в душе появляется любовь. Любовь, а не вожделение. Не путайте.

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Прежде чем мечтать об отношениях с человеком узнайте его хорошенько.

Часто женщины идеализируют образ мужчины. Видят в нем то, чего нет, не было и не будет. И не замечают его темные стороны. А потом образ мечты разбивается об реальность и больно ранит мечтательницу своими осколками. Смотрите на партнера ровно и разумно.

Проведите анализ прошлых ошибок.

Где ваши любимые грабли, мимо которых вы никак не можете пройти, а каждый раз наступаете и по лбу больно получаете. Вы можете сами увидеть повторяющиеся ошибки. И тогда научитесь поступать по-другому.

Правда, иногда, все несколько сложнее. Бывают неудачные жизненные сценарии. Например: «я никогда не выйду замуж» или «я всегда буду одинокой». Это случай, когда необходимо идти к психологу. Работа сложная. Особенно если существуют психогенетические предпосылки (это когда из рода в род повторяется негативный жизненный сценарий). Так же консультация с психологом показана если вы еще переживаете о бывшем, если в душе раны от прошлых отношений и, конечно, заниженная самооценкой. Психологические проблемы нужно решать. Самостоятельно или с помощью специалиста.

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Соблюдайте эти простые правила. Пока вы отказываетесь им следовать ваша жизнь проходит мимо. И только от вам зависит, обретете вы прочные отношения с достойным человеком в будущем или нет. Помните-случайности не случайны. А во многом предопределены вашим поведением, мыслями, эмоциями и отношением к себе.опубликовано econet

© Лариса Соловьева, психолог

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet