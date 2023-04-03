Уметь находить счастье в мелочах...

Эта статья посвящается всем тем, кто живет ощущениями и умеет находить счастье в мелочах.

Часто нам самое большое удовольствие в жизни приносит то, что мы можем попробовать на вкус, почувствовать под подушечками пальцев, вдохнуть с любимым ароматом. Этот пост посвящается всем тем, кто живет ощущениями и умеет находить счастье в мелочах. Ведь иногда для поднятия настроения достаточно всего лишь:

1. Скинуть неудобную обувь после длительных мучений.

2. Запустить руку в пакет с гречкой или рисом.

3. Поцеловать ребенка в нежную гладкую щеку.

4. «Хлопать» пузырьки на оберточной пленке.

5. Лечь щекой на прохладную подушку.

6. Принять душ именно такой температуры, которая вам нравится.

7. Съесть первый кусочек любимого блюда.

8. Упасть в постель после долгого дня или бессонной ночи.

9. Впервые поцеловать того, кто вам симпатичен.

10. Вдохнуть аромат новой книги.

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11. Выпить первый глоток кофе с утра.

12. Ощутить лучи южного солнца на своей коже.

13. Пройтись по теплому песку вечернего пляжа.

14. Надеть чистую свежевыглаженную одежду.

15. Прогуляться под летним дождем.

16. Нырнуть в прохладную воду жарким днем.

17. Побывать на сеансе массажа.

18. Пробежаться босиком по траве.

19. Вдыхать запах озона после грозы.

20. Зарыться рукой в шерсть любимого кота или пса.

21. Сделать глоток холодной воды в знойный полдень.

22. Дотронуться до волос после стрижки.

23. Погреть замерзшие руки у огня.

24. Чихнуть после того, как долго не получалось.

25. Слушать и чувствовать мурлыканье лежащего на груди кота.

26. Почувствовать запах чеснока, несколько секунд назад брошенного на сковородку в разогретое оливковое масло.

27. Перебирать мелкие бусины или бисер или пропускать между пальцами тонкую металлическую цепочку.

28. Почистить зубы новой зубной щеткой.

29. Надеть очки после того, как вы их только что почистили.

30. Почувствовать, как сосет под ложечкой, когда вы спускаетесь на машине с высокого холма.

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31. Обнять кого-то, по кому вы сильно скучали.

32. Снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА.

33. Прийти вечером домой и сбросить всю неудобную одежду.

34. Уютно закутаться в теплый плед, когда за окном идет дождь.

35. Уснуть на свежих простынях.

36. Уловить приятный запах, знакомый с детства.

37. Нежно укусить того, кого любишь.

38. Почувствовать запах шашлыка, который уже жарится.

39. Открыть один глаз рано утром и осознать, что суббота.

40. Насладиться первым глотком вина и понять, что жизнь — чертовски приятная штука. опубликовано econet

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