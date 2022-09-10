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Сколько весит стакан воды?

Источник: facebook.com 10 сентября 2022 5640
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Можно думать о проблеме, но как правило это не к чему не приводит. Её “вес” не уменьшится. Справиться с проблемой позволяет только действие. Реши ёё, или отложи в сторону.

Сколько весит стакан воды?

Профессор взял в руки стакан с водой вытянул его вперёд и спросил своих учеников:

- Как Вы думаете, сколько весит этот стакан?

В аудитории оживлённо зашептались.

- Примерно 200 грамм! Нет, грамм 300, пожалуй! А может и все 500! – стали раздаваться ответы.

- Я действительно не узнаю точно, пока не взвешу его. Но сейчас это не нужно. Мой вопрос вот какой: что произойдет, если я буду так держать стакан в течение нескольких минут?

- Ничего!

- Действительно, ничего страшного не случиться, – ответил профессор. – А что будет если я стану держать этот стакан в вытянутой руке, например, часа два?

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- Ваша рука начнёт болеть.

- А если целый день?

- Ваша рука онемеет, у Вас будет сильное мышечное расстройство и паралич. Возможно, даже придётся ехать в больницу, – сказал один из студентов.

- Как по Вашему, вес стакана изменится от того что я его целый день буду просто держать?

- Нет! – растерянно ответили студенты.

- А что нужно делать, чтобы всё это исправить?

- Просто поставьте стакан на стол! – весело сказал один студент.

- Точно! – радостно ответил профессор. – Так и обстоят дела со всеми жизненными трудностями. Подумай о какой-нибудь проблеме несколько минут и она окажется рядом с тобой. Подумай о ней несколько часов, и она начнёт тебя засасывать. Если будешь думать целый день, она тебя парализует. 

Можно думать о проблеме, но как правило это не к чему не приводит. Её “вес” не уменьшится. Справиться с проблемой позволяет только действие. Реши ёё, или отложи в сторону. Нет смысла носить на душе тяжёлые камни, которые парализуют тебя. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология стакан воды трудности человек сознание мысли

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