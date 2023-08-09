Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Не кричите на ребенка...

Не кричите на ребенка...

Источник: pozitivelive.ru 09 августа 2023 5618
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

На семинарах, которые я провожу для родителей, есть упражнение, которое помогает понять, что чувствует ребенок, когда на него кричат.

Не кричите на ребенка...

На семинарах, которые я провожу для родителей, есть упражнение, которое помогает понять, что чувствует ребенок, когда на него кричат. Проходит оно так:

Родители разбиваются по парам.

Один участник пары должен стоять и кричать на другого по какому-то придуманному поводу, а другой участник, в свою очередь, должен присесть на корточки или встать на колени, чтобы быть намного меньше ростом и говорить только одну фразу:

«Я МАЛЕНЬКИЙ И Я ПРОСТО ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ».

Примерно на третьем повторении этой фразы, тот родитель, который находится на месте  ребёнка, начинает плакать, слезы льются без остановки…

Приходят очень сильные чувства. Часто воспоминания из своего собственного детства…

После этого упражнения кричать на своего ребенка становится практически невозможно. 

Не кричите на ребенка...

Все участники говорят о том, что впервые на самом деле глубоко прочувствовали,  что чувствует в этот момент ребёнок…опубликовано econet

Автор:  Екатерина Буслова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

дети воспитание родители

Еще от pozitivelive.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда ты стоишь спиной к солнцу, ты видишь только свою тень Джебран Халиль Джебран
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.