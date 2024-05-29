Про женщин, которые себя не уважают

Интересная, красивая, состоятельная женщина с интересной работой. Но по какой-то странной случайности она до сих пор одна, и единственные отношения, которые она себе позволяет, — просто унизительные интриги с альфонсами, которые ни в грош ее не ставят. Печальная картина.

Я просто кипела от негодования и всячески пыталась понять, ну почему, почему она так к себе относится. Как можно так не уважать себя? Как можно считать себя настолько бесценной, что единственное, что можно себе по-настоящему позволить — это секс без обязательств. При этом она еще и удерживает рядом с собой этих смазливых мальцов деньгами.

Но, увы, таких историй существует вагон и маленькая тележка, а причина в том, что самоценности у этой женщины вот сколько — нисколько.

Конечно, в жизни всё бывает не так очевидно, даже расплывчато. А результат один. Есть красавица-умница, вокруг которой будто заговор какой-то. И подруги причитают: «Вот всем она хороша! И где у мужчин глаза? Чем она их не устраивает?» Вот, к большому моему сожалению, как раз этим. Отсутствием уважения.

Здесь я могла бы привести длинную психологическую выкладку о том, как важны привязанности и безусловное принятие в жизни девочки, но какая разница, что там было в детстве, если плохо уже сейчас, и непонятно, что с этим делать. Как научиться уважать себя?

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Я вспоминаю одну такую печальную историю, с которой сама столкнулась триста лет тому назад, в первом браке. Да, это печально, но я совершенно перестала считать себя хоть какой-то ценностью и вцепилась в мужа мёртвой хваткой. Меня качало из стороны в сторону: то я была милой котечкой, а то рьяной мегерой, которая громко и порой неприлично ругается и требует немедленной сатисфакции.

А ведь всё начиналось совсем не так. Я чувствовала себя королевой, а его — милым пажом, который подчёркивает мою красоту. Но на самом деле у пажа жена может быть только служанкой, а никакой не королевой.

Я переживала унижение там, где надо было делать простые дела любви. Мне казалось, что я просто бесценный подарок, и любой будет просто в восторге просто от того, что окажется рядом со мной. О, как я сомневалась, как я путала между собой причины и следствия!

Я пугалась ставить условия, потому что боялась потерять отношения, в результате превращаясь просто в половую тряпку. За это я начинала мстить, и выходило ещё хуже. Возможно, эта наша героиня из фильма тоже так себя вела. Он чувствовала своё превосходство, одаривая мужиков деньгами, и считала, что за это они должны быть ей благодарны. Но как бы не так!

Сильная женщина — не та, что способна унижаться, что выдерживает бесперспективные отношения или при любой неудобной ситуации указывает на дверь, а потом переживает. Сильная женщина — это та, что говорит о своих чувствах. О любви, если есть любовь. О ненависти, если есть ненависть. И точно знает, что ей светит любовь, но любовь — это труд. В том числе и процесс, когда она очаровывает мужчину, но не деньгами, а женской мудростью и даже хитростью.

На самом деле за бизнес-леди из фильма скрывалась маленькая девочка, которая ограничивала себя там, где надо было быть открытой, и открывалась там, где нужно быть ограниченной. Она боялась показать свои привязанности, боялась поступать искренне, потому что была полностью уверена, что любовь — это то, что заслуживают. Но заслужить любовь невозможно.

Любовь можно только дарить. И быть готовой к тому, что её не возьмут. Делать добро и бросать его в воду, а дальше — будь что будет. опубликовано econet

Автор Лидия Сиделёва

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