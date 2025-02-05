Вкуснейшие нутовые котлеты с паниром

Эти нутовые котлеты с очень насыщенным вкусом и такие солнечные-солнечные!

Эти нутовые котлеты с очень насыщенным вкусом и такие солнечные-солнечные!

Состав:

100 г гороха нут (нагут)

100 г панира (адыгейского сыра)

4 ст. ложки муки

1 ч. ложкма соли (без горки!)

Специи:

1/2 ч. л. асафетиды

1/2 ч. л. черного молотого перца

щепотка молотого красного кайенского перца (чили)​

топленное или растительное масло для жарки

Рецепт нутовых котлет с адыгейским сыром (паниром):

1. Первым делом нужно замочить с вечера горох нут. Утром, когда нагут хорошо разбухнет – отварить его до готовности.

2. Остывший горох превращаем в однородное пюре с помощью блендера.

3. Панир натираем на терке.

4. Теперь осталось смешать все ингредиенты для нашего волшебного фарша! Итак, смешиваем пюре из нагута, натертый сыр, соль и специи. Добавляем муку и еще раз хорошо перемешиваем. Фарш получается однородный и податливый, с ним приятно работать.

Несмотря на то, что я очень люблю разнообразные специи, именно в эти котлетки я добавляю их по-минимуму: асафетида просто отлично сочетается с нагутом, немного красного и черного перца для пикантности. На мой вкус, этого вполне достаточно, так как в сочетании нагут-панир вкус и так получается насыщенным и интересным.

5. Формируем котлетки из нашего нутового фарша. У меня получилось 10 штучек.

6. Жарим котлеты на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Топленное масло гхи как-то особенно хорошо сочетается с нутом, поэтому если есть возможность – я делаю именно на нем! Жарим на хорошем огне совсем недолго, так как все ингредиенты в котлетках уже готовые.

Вот и все, котлеты из гороха нут (или нагут, как называют его в Молдавии) с сыром Панир готовы! Приятного аппетита! опубликовано econet

Автор Настя Бордеяну

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