Закон притяжения: каждое положительное или негативное событие Вы привлекли сами!

Закон притяжения гласит, что каждое положительное или негативное событие, которое произошло с вами, вы привлекли сами. Скажем, ваш друг одолжил вам денег, когда у вас их не было. Вы притянули это, даже не осознавая, что используете этот закон.

Закон притяжения гласит, что каждое положительное или негативное событие, которое произошло с вами, вы привлекли сами. Скажем, ваш друг одолжил вам денег, когда у вас их не было. Вы притянули это, даже не осознавая, что используете этот закон.

Скажем, преподаватель, одноклассник, клиент или сотрудник отчитал вас. Это вы тоже привлекли сами. Опять же, мы используем закон каждую секунду каждого дня. Вы притянули к себе даже чтение этой статьи! В действительности существует только три основных шага: попросить, поверить и получить. Тем не менее, задачей этой статьи является разбиение этих трех шагов на более простые и более ясные.

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1. Расслабьте разум

Медитируйте в течение 5-10 минут. Это приведет к повышению мощности работы мозга и приведет ум в расслабленное состояние. Этот шаг не является обязательным, но рекомендуется.

2. Будьте уверены в том, чего хотите, и когда вы решите, не сомневайтесь в себе

Помните, что вы отправляете запрос во Вселенную, которая создается мыслями и поэтому реагирует на мысли. Точно определите, чего вы хотите. Если вы не ясны/не уверены, Вселенная получит неясную частоту и пошлет вам нежелательный результат. Так что будьте уверены, что это то, чего вы действительно хотите.

3. Попросите этого у Вселенной

Сделайте свой запрос. Отправьте Вселенной картинку того, чего вы хотите. Вселенная ответит. Представляйте эту вещь уже вашей. Научитесь визуализировать. Чем более подробное ваше представление, тем лучше. Если вы хотите ту машину, представляйте себя сидящим в ней за рулем. Представляйте, как руки прикасаются к рулю, к рычагу переключения передач, а нога давит на педаль газа. Если вы в кого-то влюблены, представляйте, как вы гуляете с этим человеком, ласково прикасаетесь к нему, или даже целуете. Ну, вы уловили смысл.

4. Запишите свое желание

Начните “Я так счастлив и благодарен за…” и дополните фразу (или абзац), говоря Вселенной о том, чего вы хотите. Пишите в настоящем времени, будто это уже есть у вас. Избегайте отрицательных утверждений (для подробной информации смотрите раздел Предупреждения). Каждый день, пока не исполнится ваше желание, закрывайте глаза и представляйте будто то, чего вы хотите, происходит с вами прямо сейчас.

5. Почувствуйте это

Чувствуйте себя так, как вы бы чувствовали после получения желаемого. Вы должны действовать, говорить и думать, словно получаете это прямо сейчас. Это на самом деле самый главный, мощный шаг в использовании закона притяжения, потому что с этого момента он начинает работать, и иногда, когда вы делаете это, вам кажется, что вы уже не нуждаетесь в этом, потому что вы ЧУВСТВУЕТЕ, будто это у вас уже есть! И тогда Вселенная обнаруживает эту мысль и это чувство, и вы получаете желаемое.

6. Проявляйте благодарность

Запишите все, что Вселенная дала вам. Будьте благодарны за все, что у вас уже есть, и будьте благодарны за все, что Вселенная дала вам. Вселенная многое для нас сделала. Отплата Вселенной в виде благодарности мотивирует ее делать для вас еще больше и притянет больше желаемого в вашу жизнь. Если над вами кто-то постоянно подшучивал, а потом прекратил, это тоже повод для благодарности. Если вы тоже нравитесь человеку, который нравится вам, это еще один повод, чтобы быть благодарным Вселенной. Также стоит поблагодарить Вселенную за этот процесс. Проявление благодарности будет очень способствовать проявлению ваших запросов Вселенной.

7. Доверяйте Вселенной

Представьте себе, что все, чего вы действительно пожелаете, немедленно сбывается. Представляйте себя в таком измерении, где все, чего бы вы ни попросили у Вселенной, приходит к вам в ту же секунду. Не ищите того, чего вы попросили; вот где люди обычно все портят.

Если вы будете пристально искать событие, которое проявит ваше желание, это только скажет Вселенной, что у вас нет желаемого, и вы привлечете…не имение желаемого. Будьте терпеливы. Не расстраивайтесь, если все не будет происходить немедленно. Не акцентируйте внимание на “как”. Пусть Вселенная сделает это за вас.

Когда вы берете на себя работу Вселенной беспокоиться о том, “как”, это указывает на то, что вам не хватает веры и что вы говорите Вселенной, что делать, когда она обладает большими знаниями и силой, чем все человечество.опубликовано econet

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