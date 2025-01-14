Свекольные котлеты с орехами

Оригинальные вегетарианские, полезные и приятные на вкус котлетки. Можете приготовить их как с сыром, так и без него, учитывая, что стоит регулировать количество молочных продуктов в нашем рационе.
Оригинальные, полезные и приятные на вкус котлетки. Можете приготовить их как с сыром, так и без него, учитывая, что стоит регулировать количество молочных продуктов в нашем рационе. Всё зависит от того, сколько молочного белка вы используете в своём общем рационе. Считается, что для лучшего здоровья количество молочного белка в вегетарианском рационе должно составлять не более 5-7% от общего количества белка.
Ингридиенты (10-12 небольших котлет):
Приготовление:
Вариант 1
1. Сварите свеклу, остудите и очистите от кожуры.
2. Измельчите свеклу в комбайне или натрите на крупной тёрке.
3. Добавьте толокно, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Как вариант, можно выложить свеклу с толокном в кастрюлю и нагреть до загустения (5-10 минут).
4. Добавьте орехи, пряности, соль и перемешайте.
5. Хорошо разомните сыр, добавьте чёрный перец, асафетиду и скатайте в небольшие шарики или «колбаски».
6. Сформируйте котлетку, заворачивая внутрь сыр.
7. Запанируйте в сухарях или нутовой муке.
8. Обжарьте или запеките с двух сторон до появления лёгкой корочки.
Вариант 2
1. Натрите на крупной тёрке сырую свеклу и отварите в небольшом количестве воды до готовности.
2. Когда свекла сварится, слейте почти всю воду, оставив немного на дне.
3. Добавьте толокно, перемешайте и оставьте остывать. Затем готовьте как в предыдущем рецепте. Если хотите, в этом варианте к свекле можете добавить 150-200 г творога.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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