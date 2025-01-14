Свекольные котлеты с орехами

Оригинальные вегетарианские, полезные и приятные на вкус котлетки. Можете приготовить их как с сыром, так и без него, учитывая, что стоит регулировать количество молочных продуктов в нашем рационе.

Вегетарианские котлеты из свеклы

Оригинальные, полезные и приятные на вкус котлетки. Можете приготовить их как с сыром, так и без него, учитывая, что стоит регулировать количество молочных продуктов в нашем рационе. Всё зависит от того, сколько молочного белка вы используете в своём общем рационе. Считается, что для лучшего здоровья количество молочного белка в вегетарианском рационе должно составлять не более 5-7% от общего количества белка.