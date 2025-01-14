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Свекольные котлеты с орехами

Источник: Econet 14 января 2025 6956
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Оригинальные вегетарианские, полезные и приятные на вкус котлетки. Можете приготовить их как с сыром, так и без него, учитывая, что стоит регулировать количество молочных продуктов в нашем рационе.

Свекольные котлеты с орехами

Вегетарианские котлеты из свеклы

Оригинальные, полезные и приятные на вкус котлетки. Можете приготовить их как с сыром, так и без него, учитывая, что стоит регулировать количество молочных продуктов в нашем рационе. Всё зависит от того, сколько молочного белка вы используете в своём общем рационе. Считается, что для лучшего здоровья количество молочного белка в вегетарианском рационе должно составлять не более 5-7% от общего количества белка.

Ингридиенты (10-12 небольших котлет):

  • 400 г свеклы
  • 3-4 ст. л. толокна
  • 1-2 ст.л. смеси пряностей
  • ¼ ч.л. чёрного молотого перца
  • 3-4 ст.л. рубленных орехов
  • 100 г адыгейского сыра или панира
  • щепотка асафетиды
  • 3 ст.л. сухарей или муки
  • масло для обжаривания
  • соль по вкусу

Приготовление:

Вариант 1

1. Сварите свеклу, остудите и очистите от кожуры.

2. Измельчите  свеклу в комбайне или натрите на крупной тёрке.

3. Добавьте толокно, хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Как вариант, можно выложить свеклу с толокном в кастрюлю и нагреть до загустения (5-10 минут).

4. Добавьте орехи, пряности, соль и перемешайте.

5. Хорошо разомните сыр, добавьте чёрный перец, асафетиду и скатайте в небольшие шарики или  «колбаски».

6. Сформируйте котлетку, заворачивая внутрь сыр.

7. Запанируйте в сухарях или нутовой муке.

8. Обжарьте или запеките с двух сторон до появления лёгкой корочки.

Свекольные котлеты с орехами

Вариант 2

1. Натрите на крупной тёрке сырую свеклу и отварите в небольшом количестве воды до готовности.

2. Когда свекла сварится, слейте почти всю воду, оставив немного на дне. 

3. Добавьте толокно, перемешайте и оставьте остывать.  Затем готовьте как в предыдущем рецепте. Если хотите, в этом варианте к свекле можете добавить 150-200 г творога.

Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.ru/

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