Оригинальный сырный салат

Экология потребления. Еда и рецепты: Сырный салат – вкусное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое будет уместно как на праздничном столе, так и в повседневном рационе

Сырный салат – вкусное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое будет уместно как на праздничном столе, так и в повседневном рационе.

Ингредиенты:

200 г. твердого сыра

100 г. шампиньонов

2 стручка сладкого перца

2 яблока

1 апельсин

Для заправки:

йогурт

горчица

мед

сок лимона

цедра апельсина

Приготовление:

1. Сыр и очищенные от кожицы и сердцевины яблоки нарезать кубиками.

2. Молодые шампиньоны потушить и разрезать пополам.

3. Из перца удалить сердцевину и нарезать кольцами.

4. Очистить и разделить на дольки апельсин, каждую дольку разрезать пополам.

5. Смешать с помощью миксера или венчика йогурт, горчицу, мед, сок лимона и апельсиновую цедру.

6. Соединить ингредиенты салата и заправить соусом. опубликовано econet

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