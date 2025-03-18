Оригинальный сырный салат

Экология потребления. Еда и рецепты: Сырный салат – вкусное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое будет уместно как на праздничном столе, так и в повседневном рационе
Сырный салат – вкусное и достаточно простое в приготовлении блюдо, которое будет уместно как на праздничном столе, так и в повседневном рационе.
Ингредиенты:
Для заправки:
Приготовление:
1. Сыр и очищенные от кожицы и сердцевины яблоки нарезать кубиками.
2. Молодые шампиньоны потушить и разрезать пополам.
3. Из перца удалить сердцевину и нарезать кольцами.
4. Очистить и разделить на дольки апельсин, каждую дольку разрезать пополам.
5. Смешать с помощью миксера или венчика йогурт, горчицу, мед, сок лимона и апельсиновую цедру.
6. Соединить ингредиенты салата и заправить соусом. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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