А чем вы заполняете «родительскую пустоту»?

Когда мы скучаем по отсутствующему родителю, когда напрямую связь установить не можем, когда на сознательном уровне отвергаем родителя, эту «родительскую пустоту» все равно заполняем.

Любому ребёнку важно устанавливать связи. И он устанавливает - тем способом, которым возможно. Вначале - через наше присутствие, телесную близость и эмоциональное тепло, через наш отклик на его потребности, потом подражает нам (развиваясь через это здоровое подражание), потом - через ощущение принадлежности к семье, ощущая себя частью большого «мы», потом вырастает ощущение близости, в которой наш «поддерживающий образ» уже взрощен внутри ребёнка - тогда он может нас отпускать все дальше и дальше.

О детях и взрослых

Маленький ребёнок, скучая по родителю, если родителя нет рядом, просто копирует его поведение и манеры, надевает его одежду, говорит его словами. старший - неосознанно «доращивает отсутствующую часть», иногда проявляя самые «выпуклые» черты отсутствующего родителя. (После развода родителей иногда ребёнок становится невероятно похожим на родителя, с которым не живет вместе.)

Когда мы скучаем по отсутствующему родителю, когда напрямую связь установить не можем (по объективным и субъективным причинам), когда на сознательном уровне отвергаем родителя, эту «родительскую пустоту» все равно заполняем.

Неочевидно, неосознанно - не ощущая «мы вместе с» - а часто становясь «как родитель», идентифицируясь с ним через его боль, тяжесть, страх, тревогу, похожий выбор.

Иногда я прошу клиентов задать себе странный вопрос: «Чьими слезами я сейчас плачу, чей злостью злюсь, чьим страхом боюсь?». Ответы бывают удивительными. И осознавания, особенно, в работе с совсем взрослыми людьми, и особенно, связанные со здоровьем (и иногда приходит осознавание о поведении своего ребёнка).

Важно! В работе с темой здоровья - психолог не заменяет доктора, он сопровождает.

В очень и очень редких случаях мы учимся разрывать токсичные связи, но как правило, мы учимся устанавливать связи более «высокого» порядка.

«Я помню о тебе. Мы в чем-то похожи, а в чем-то очень разные. Я позволяю себе соединиться с тобой любовью (пониманием, памятью, родством), а не болью (тревогой, злостью, болезнью). Я позволяю себе допустить близость с тобой.»

Совсем недавно я спрашивала знакомую:

- Ты видишь, что болеешь «папиной болезнью»? (Она заболела сразу после смерти отца.) И это совсем не «наследственное заболевание».

- Да, мне врач так и сказал, что болезнь «психогенного характера». Наверное, это для меня единственная возможность почувствовать его рядом.

- А ты можешь предположить, что он может быть с тобой не только через болезнь, а через Любовь, твою память, твою благодарность. Что он может жить (в тебе) - не только болезнью. Ты можешь сделать что-то важное, жизненное в память о папе, с чем ты будешь в контакте, вместо болезни?

Знакомая стала писать картины. И стала фотографировать. Фотографировать «жизнь».опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet