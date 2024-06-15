А вы случайно не «газонокосилка»? 5 признаков слишком включенного родителя

Родительское стремление максимально оградить ребенка от разного рода испытаний, неприятностей можно считать вполне естественным. Но где та грань между адекватной заботой и гиперопекой, которая буквально душит ребенка и не дает ему шагу ступить? Как понять, что вы перегибаете палку с вовлеченностью?

Гиперопека — это плохо. Она лишает детей возможности ошибаться, узнавать что-то на собственном опыте и создает им множество сложностей во взрослом возрасте. В разговорах о гиперопеке часто всплывают (или взлетают?) «родители-вертолеты» — приверженцы родительского стиля, который появился еще в 70-х годах прошлого века. Суть этого стиля в том, что родители как бы постоянно нависают над своими детьми, пристально следя за каждым их шагом и корректируя все их решения. Звучит не очень здорово, правда?

"Родители-газонокосилки"

Теперь пришла пора познакомиться с "родителями-газонокосилками" — новой моделью «вертолетов», которая отличается еще большей настойчивостью и сильным желанием расчистить для своих детей путь в правильном направлении (отсюда и название).

«Газонокосилки» нередко действуют так из искреннего желания облегчить своему ребенку жизнь и уберечь его от бед, лишений и расстройств, но получается в итоге плохо.

Микроменеджмент, постоянное участие, вмешательство во все области жизни ребенка — это визитная карточка "родителей-газонокосилок", которые абсолютно не готовы к тому, что однажды их ребенок может ошибиться, разочароваться или потерпеть поражение.

В своей увлеченной борьбе за благополучие ребенка родители-газонокосилки нередко как будто бы забывают, что через десяток лет их ребенок выйдет во «взрослую» жизнь, где ему надо будет принимать собственные решения, достигать своих целей, и — да! — иногда ошибаться.

Среди негативных последствий такого воспитательного стиля: пассивность, отсутствие мотивации, несамостоятельность, отсутствие друзей, неспособность брать на себя ответственность за свои поступки.

Родителям, решившим косить газоны на ниве родительства, впрочем, тоже приходится нелегко. Они находятся в состоянии постоянной нагрузки — непросто контролировать не только свою жизнь, но и жизнь своего ребенка.

Ежедневная включенность во все сферы жизни ребенка изматывает, забирает огромное количество времени, сил и нервов, и в конце концов такое суперинтенсивное родительство превращается в настоящее бремя.

Итак, как понять, что вы перегибаете палку с вовлеченностью и превращаетесь в ту самую газонокосилку? Вот несколько ярких признаков.

Вы сами выбираете ребенку друзей

Вы очень избирательны в том, с кем общается ваш ребенок. Вы стараетесь находить ему такой круг общения, который будет влиять на него положительно, а также вы стараетесь держаться подальше от детей, которые конфликтуют, спорят или отнимают друг у друга игрушки.

Вы стараетесь подбирать своему ребенку спокойных друзей, которые могут быть младше него — так они гарантированно не станут задирать или обижать его.

Вы сами разруливаете конфликты

Если конфликтная ситуация между вашим ребенком и другими детьми все же возникает, вы тут же врываетесь в конфликт и пытаетесь как можно скорее его урегулировать. Вы не даете своему ребенку шанса отстоять себя или попробовать договориться — вы просто все делаете за него (и следите за тем, чтобы конфликт решился в его пользу).

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Вы всегда на стороне ребенка

Казалось бы, ну что в этом плохого? Родители и должны во всем поддерживать своих детей — в этом и заключается безусловная любовь! Но не все так просто.

Если вы отказываетесь замечать ситуации, в которых ваш ребенок совершает ошибки или ведет себя некорректно и несправедливо по отношению к окружающим, вы учите его безответственно относиться к своим словам и поступкам.

Вы очень много помогаете ребенку с домашкой

Вы не просто проверяете ее или объясняете непонятные места — вы полностью ее делаете. Контролируете каждое задание, включаетесь в каждый вопрос и помогаете во всем. Иногда даже делаете что-то самостоятельно — там, где ваш ребенок очевидно не в состоянии справиться.

Вы требуете специального отношения

«Я знаю, что такие правила, но, может быть, можно сделать исключение….», — говорите вы для того, чтобы выбить для своего ребенка что-нибудь получше. В школе, в кружке, в театре, в поликлинике — вы везде стараетесь сделать так, чтобы ребенку было максимально комфортно — причем нередко для этого требуются усилия других людей. Понятное дело, что речь не идет о детях с ментальными или физическими особенностями, которым действительно требуется специальное отношение.

Как ни странно, есть ситуации, когда родителю просто необходимо стать газонокосилкой. Например, в ситуации буллинга — это совсем не время позволять ребенку самостоятельно решать проблемы, это время заводить мотор и включаться в конфликт так, чтобы сорняки летели во все стороны.

Иногда надо быть на стороне своего ребенка, даже если вы знаете, что он неправ (но потом обязательно поговорить с ним об этом). Иногда можно скорректировать круг общения ребенка, если вам кажется, что в нем ребенку некомфортно или небезопасно.

Но вот если желание участвовать в жизни ребенка рвется наружу слишком сильно, настойчиво и на ежедневной основе, то, возможно, пришло время что-то поменять. Проанализировать причины своей чрезмерной включенности (Тревога? Скука? Страх?), найти способы «отстать» от ребенка хотя бы в малом, а потом постепенно расширять его свободу делать, выбирать, решать и ошибаться.

В родительстве существует множество стилей, трендов и направлений (и у многих из них еще и забавные названия), но, пожалуй, главное, что касается каждого из этих стилей — все хорошо в меру, а перегибать палку хоть в сторону гиперопеки, хоть в сторону полного пофигизма, не полезно ни для ребенка, ни для самих родителей.опубликовано econet

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