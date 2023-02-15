БАЛАНС давать-брать и неоплатный ДОЛГ

Когда мы даем, то нам нужен баланс. Если баланс нарушен, то отношения нарушаются, что может привести к полному их распаду. Почему и как это происходит?

Помню, как нам читали на семейной терапии, потом еще и на системных семейных расстановках про закон баланса давать-брать. Система считается устойчивой если этот баланс сохранен. В действительности теория работает следующим образом. Когда мы что-то даем, это могут быть любые блага на наш субъективный взгляд, мы ожидаем, что человек так же будет относится и к нам или к нашим желаниям и потребностям, т.е. будет так же проявлять заботу и любовь. Это касается почти любых отношений.

Когда мы даем - нам нужен баланс

Почему почти? Потому что мы даем детям настолько много (жизнь), что они никогда не смогут нам это возместить, компенсировать. Поэтому мы просто дарим всё что у нас есть, нашу любовь, заботу, внимание, время, порой даже здоровье. Есть конечно «любящие родители» которые напоминают про долг и ожидают от чад максимально полной компенсации. И, наверное, вы знакомы с такими примерами, когда ребенок не живет своей жизнью, выплачивая долг родителям.

Итак, когда мы даем, то нам нужен баланс. Он может выражаться в виде признания, присвоения статуса, материальных ценностей, эмоциональной отдачей, поддержкой, личным присутствием и временем и т.д.

Если баланс нарушен, то отношения нарушаются, что может привести к полному их распаду. И уходит именно тот, кто брал, или кто меньше вкладывал.

Почему и как это происходит? Потому что или нечем отдавать или есть понимание (или наоборот, не осознается, но ощущается), что это бездонная бочка и твоих сил, какие бы они ни были, просто не хватит, или не хочешь быть обязанным-привязанным. Ведь «Долг- платежом красен». Всегда где есть «даю, давать» присутствует цена. Долг вызывает протест, злость, раздражение.

И тогда человек начинает отстранятся, сокращает время общения, чтобы хоть как-то сократить, уменьшить долг - старается не брать или обесценить, уменьшить цену. Это приводит к претензиям, конфликтам и в итоге - к разрыву.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А теперь возьмем ситуацию в паре и планирование беременности. Мужчина подсознательно понимает - то что вложит женщина, ему нужно будет компенсировать. Многие спросят, а что собственно она вкладывает, она же тоже хочет ребенка и даже порой больше, чем мужчина. А почему? Потому что она получает, «привязывает» долгом этого мужчину, по крайней мере она может так думать, что «он никуда не денется, когда я рожу».

Потому что когда она вкладывает свое здоровье, риск для жизни, переживание схваток и боль в самих родах, она ожидает от мужчины, что он что…? Да, что будет: ей благодарен, будет с ней всю жизнь, будет заботиться и содержать её и… и дальше по списку…

Именно поэтому многие мужчины, подсознательно понимая это, на рождение детей делают жёнам дорогие подарки, устраиваются на несколько работ, участвуют в партнерских родах, чтобы разделить боль и тяжесть, чтобы выровнять баланс. Или, или не хотят детей (или просто не хотят, или от конкретной женщины). Интуитивно чувствуя, что никогда не смогут компенсировать, уходят.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Никто не хочет быть должником, это тяжело и долго находится в этом чувстве очень сложно. Спросите себя: беременность и желание ребенка - это я даю или компенсирую? Например: компенсирую мужу за хороший уровень жизни, любовь и заботу, а он так хочет детей. Или компенсирую своим родителям, которые так много вложили и сейчас очень ждут внуков. Вот рожу и буду свободна. Или я даю - чтобы потом получать (от мужа, детей, родителей, государства…)?

Можно сказать, что получаются расчетно- денежные отношения. Это да, если мотивы не конструктивны, если внутренняя потребность удовлетворяется деструктивным путем. Это просто закон. Он так работает. Что даже если нам что-то и подарили от всей души, нам тоже хочется в ответ сделать приятное. Только тогда будет баланс и гармония в отношениях.

Рассуждая дальше, только при балансе можно двигаться дальше. Пример - наше тело. Если только одна нога может шагать полноценно, а вторая нет, то и двигаться мы будем плохо. А потом дополнительная нагрузка на здоровую ногу рано или поздно приведет и к ее заболеваниям. В итоге ходьба может стать невозможной.

Дыхание, когда одинаковый объем вдыхаем и выдыхаем. Попробуйте выдохнуть больше, чем вдохнуть, не получится. Опять баланс. Вертолет с одной лопастью просто войдет в штопор.

Так и партнерские отношения требуют баланса. Иначе отношения заболеют, перестанут продвигаться, остановятся. Проанализируйте свой баланс «давать –брать». Где Вы не додаете или наоборот даете больше, чем получаете. Почему, для чего я так делаю? Как я могу восстановить баланс? Что для этого нужно сделать?опубликовано econet

Автор Анастасия Данилова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet