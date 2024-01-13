Будьте бережны к себе, и ко всем остальным тоже... Беспощадность к себе порождает и беспощадность к другим, к сожалению...
Беречь себя - это ещё и сокращать по возможности весь свой скорбный список, который начинается со слов "Я могу себя заставить..."... Последний глагол - установка на насилие и разрушение, друзья мои, как в свою, так и в чужую сторону, и она не имеет ничего общего с дисциплиной, которая тоже хороша в меру...
Заставить, конечно, можно... Но ЗАЧЕМ?...
Каждый раз задавайте себе этот вопрос, когда заставляете себя идти туда, куда ноги давно не несут...
Когда в миллионный раз пытаетесь объяснить что-то стеноподобным людям...
Когда понимаете, что какие-то отношения состоят только из ваших вложений, и чужих получений...
Когда нет сил заниматься тем, что уже давно перестало радовать...
Когда приходится изображать несуществующее...
Когда что-то себя исчерпало, но страх признать это, вновь гонит к системе собственного порабощения...
Даже когда просто не хочется...
С чего мы взяли, что любой внутренний протест чему-то - это обязательно та стыдная лень, которую во что бы то ни стало надо побороть, заставив себя, зашпыняв, загнав в угол?...
Или это вечное родительское слово НАДО?...
Или боязнь прослыть отставшими, и не угнаться за тем, за чем все бегут, не спрашивая себя даже о том, действительно ли им туда надо?...
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Беспощадность к себе порождает и беспощадность к другим, к сожалению...
Замечали, как часто бывают нетерпимы и критичны к людям неугомонные активисты, чьи достижения замешаны исключительно на почитаемом ими умении заставить себя, но тотальном при этом неумении получить естественное удовольствие, достигнутое без виртуального хлыста в руке?...
Не стоит так...
Стоит беречь себя...
Помнить моменты, замечать капли дождя на стекле, знать свои настоящие потребности, уметь обустроить жизнь с эмоциональным, прежде всего, комфортом...
Умеющие это видны издалека...
Им нет дела до чужих несовершенств и особенностей...они счастливо замкнуты на обихаживании своей жизни, и от них исходит лёгкость принятия и любви...
Принимать и любить тоже, к слову, нельзя заставить...
Можно только прийти к мудрости их обретения...
Будьте бережны к себе, и ко всем остальным тоже...
И освобождайте свою жизнь от любого насилия...
Автор Лиля Град
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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