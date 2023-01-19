Безрезультатное ожидание любви: Что делать

В этой статье психолог Людмила Домбровская объясняет почему некоторые люди все время "ждут у моря погоды" и никак не могут начать жить взрослой жизнью

Иногда клиенты, обращаясь за помощью, не верят в то, что их ситуация в семье, отношения с родителями, особенно с мамой, могут оказывать существенное влияние на их жизнь, создавая текущую проблему, в то время, когда они уже отдалились от своих родителей и те на них якобы никакого влияния не оказывают.

Как перестать ждать "у моря погоды" и начать жить взрослой жизнью

Честно говоря, мне самой как специалисту надоедает раз за разом находить в проблемах, с которыми обращаются клиенты, детские модели поведения. Я понимаю, что верить в это не хочется и возвращаться в детство не тянет, особенно если оно не безоблачное, но что тут поделаешь, приходится, если хочется с проблемой разобраться, а задачу решить. Это необходимо, чтобы увидеть взаимосвязь прошлого и настоящего и изменить модель, которая наверняка уже устарела, если не помогает, а мешает решению стоящих перед человеком задач.

Чтобы было понятно о чем идет речь, приведу пример. Девушка встречается с парнем несколько лет, возможно даже они живут вместе как пара, а он замуж не берет. Женщина встречается с женатым мужчиной много лет и не может с ним расстаться. Женщина или мужчина одиноки и ждут, когда тот самый человек появится и сделает их счастливыми. И много других похожих ситуаций ожидания, которые я бы объединила общим названием «когда я вырасту...».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что общего в этих ситуациях? Общее здесь ожидание. Ожидание счастья и любви, которое не достижимо сейчас, но каким-то волшебным образом извне в один прекрасный момент все должно измениться. И надо только подождать. А время идет и желанное счастье не наступает, любовь не приходит.

Часто психологи в таких ситуациях проверяют прошлое на предмет психологических травм и исследуют поведение клиента. И никак не миновать того, чтобы вспомнить о том, какими были отношения с мамой. И тут может открыться, что ребенок часто оставался один, может быть даже был забыт в детском саду, или мама была рядом, но отстраненная и холодная. И ребенок все время ждет. Ждет когда мама придет с работы, ждет ее хорошего настроения, ждет когда вовремя заберет из садика и обнимет наконец. Когда даст понять, что ребенок для нее самое главное, что он единственный, любимый и желанный.

Не всегда получается поверить в то, что это одна и та же модель поведения: ожидание по сути у моря погоды. Но у моря погоды можно дождаться, а любви от мамы можно не дождаться никогда. Важно даже не то, что мама не полюбит сейчас, а то, что того ребенка, которым клиент уже не является, мама не заберет вовремя из детского сада, не обнимет как желанного, которому всей душой рада, то время уже безвозвратно ушло, оставив после себя плохое наследство: модель поведения в виде безнадежного ожидания. И это ожидание не отпускает, оно забирает силы, лишает активности, ведь без любви, не нужным, брошенным, позабытым трудно идти по жизни.

Можно сказать, что с таким наследством даже на фоне общего социального и финансового благополучия душевное благополучие никак не наступает, и это длится десятилетиями. И желанная пара никак не находится, и собственное дело так и остается в мечтах, и семья не складывается.

Что же делать? В расстановках есть хорошее решение: сказать той своей маме, что я отказываюсь от своего детского желания дождаться твоей любви, мама. Как понимать эту фразу и почему ее понимание приносит результат в ситуациях, весьма далеких от детства и на первый взгляд даже с ним не связанных?

Мама, я перестаю ждать твою любовь. Значит я перестаю быть маленьким и ждущим, что ты сделаешь меня счастливым. Я заодно перестаю ждать того же, будучи взрослым, и от всего внешнего мира и беру свое счастье в свои собственные руки. Я уже и взрослее и сильнее и возможно даже успешнее той, какой ты была, мама, когда я тебя не дождался, и я сам уже могу намного больше, чем когда-то могла ты. Сейчас я лучше знаю, что мне надо и не стану ждать когда кто-то принесет это мне как подарок на новый год, потому что то, что мне надо — это моя забота и я сам(сама) возьму это.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Благодаря этой фразе, вернее не фразе, а тому, что она содержит, я наконец-то становлюсь по-настоящему взрослым, беру штурвал в свои руки и управляю тем, что мне подвластно: собственной жизнью. Я начинаю по-настоящему жить и пусть я не получу всего, чего хотел, я получу все, что смогу сделать для себя сам, а это не мало.

Возможно через время я найду еще более подходящие слова, чтобы выразить эту идею, идею того, что надо взглянуть так далеко, как только можно, чтобы увидеть истоки постоянного безрезультатного ожидания, и направить именно туда силу внимания, которая преобразует это состояние в продуктивное движение к жизни. И этим наконец отпустить себя во взрослую жизнь. Возможно вы почувствуете эту идею сейчас, потому что я транслирую ее не только словами, а своим пониманием и осознанностью. Возможно кому-то этого даже будет достаточно. А если нет, придется подбирать слова, которые будут понятны именно Вам.опубликовано econet.ru.



Автор Людмила Домбровская

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet