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Благо Дарю Себе: Техника, которая сделает вашу жизнь лучше

Автор: Econet 31 июля 2024 6422
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Благодарность имеет мощный позитивный посыл. А когда вы искренне выражаете благодарность к самому себе, вы оздоравливаете свою психику, налаживаете отношения с внешним миром и настраиваетесь только на хорошее. Это очень полезно. Благодарите себя ежедневно.

Благо Дарю Себе: Техника, которая сделает вашу жизнь лучше

Каким будет ваш посыл в этот мир, таким будет и его отражение. Данная концепция имеет много интерпретаций: «Что посеешь, то и пожнешь», например. То, что мы отдаем, то и получаем взамен. Ведь природа не терпит пустоты, и место в душе, когда вы дарите добро, займет оно же, но вернувшееся к вам и, возможно, приумноженное.

Сила благодарности

Благодарность. Благо. Дар…Дарить благо. Это не просто слова. Это – установка. Благодарный человек счастлив априори. Он не нуждается в суетных благах.

Его образ мышления позволяет видеть суть вещей. И ценить прежде всего то, что заложено в нем самом. Вселенная это знает и одобряет.

Благо Дарю Себе: Техника, которая сделает вашу жизнь лучше

Благодарность себе, это, наверно, когда я Благо Дарю Себе. Звучит не совсем обычно.

  • Что мы делаем чаще? Поддерживаем себя или критикуем?
  • Мы часто испытываем недовольство собой?
  • Мы тревожно ожидаем, одобрят ли нас окружающие?

Итак, мы привыкли доказывать всему миру, что вовсе не слабы, что мы справляемся со всеми проблемами. Мы загнали себя в жесткие рамки. Боимся продемонстрировать слабость, уязвимость. 

 А как насчет поддержки и благодарности? Как их обрести, если они необходимы?

Вот полезное упражнение на каждый день:

Шаг 1. Возьмите стеклянную вазочку (не важно, будет ли она для цветов или это хрустальный салатник). Она должна вам нравиться. Можно смастерить красивую коробочку.⠀

Шаг 2. Напишите на  бумаге благодарности себе за все свои созидательные действия и чувства.⠀
К примеру, вы сегодня дочитали чудесную книгу, помогли старушке перейти дорогу, накормили дворнягу. Поблагодарите себя.

Вы приготовили изысканный ужин и получили удовольствие – благодарите себя.

Благо Дарю Себе: Техника, которая сделает вашу жизнь лучше

А теперь "Мелодика благодарности на каждый день". Пусть она станет вашей привычкой.

  • Купите или соберите сами на побережье 7 камешков
  • Купите две широких вазочки (важно, чтобы они вам нравились). Камешки должны без труда укладываться и доставаться из них. 
  • Сложите камешки в одну из них.
  • Расположите вазы в спальне так, чтобы они всегда оказывались на вашем пути!
  • Каждый вечер перед отходом ко сну доставайте камешки из вазы по одному и со словами благодарности к себе перекладывайте в другую вазу.
  • К примеру: "В этот день я благодарна себе за то, что сделала превосходную стрижку, поухаживала за собой!" и после этих слов переложите один камешек из полной вазы в пустую. 
  • Второй камешек будет сопровождаться словами: "Я благодарна себе сегодня за то, что я сделала генеральную уборку. В моем доме чисто и уютно. В нем приятно находиться!"  

И так до того момента, пока все до одного камешки не будут лежать в другой вазе. 

Возьмите привычку ежедневно говорить себе не меньше семи благодарностей за то, что вы поняли, сделали, чему научились, что преодолели.

Эта оригинальная техника помогает не забывать о себе, ведь женщины и девушки, к несчастью, чересчур сконцентрированы на посторонних людях, на делах и заботах, и забывают о себе.

И еще: камни имеют свойство впитывать энергетику человека, и, если ежедневно вы станете брать их в руки и произносить слова благодарности себе, они станут в прямом смысле "волшебными" и в вашу жизнь войдут чудеса! 

Главное – не будьте суровы по отношению к себе: жизнь и так достаточно тяжела. Цените свои достоинства и поступки. И не забывайте благодарить себя… Благо Дарить Себе. Ведь добра слишком много не бывает. И оно дорого стоит.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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