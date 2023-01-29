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Благодарность родителям

Автор: b17.ru 29 января 2023 6208
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Самое страшное для ребёнка – понять, что он нелюбим и что он никому не нужен. Ради любви и принятия ребёнок готов поступиться собой. А ✅ БЛАГОДАРНОСТЬ – это своеобразная форма послушания детей родителям.

Благодарность родителям

Если бы существовал Оскар в области нарушенных детско-родительских отношений, то главными номинациями бы были «Ты неблагодарный» и «Я тебя больше не люблю». Благодарность – это форма признания заслуг родителей, которые родили и вырастили. И плохо, когда она превращена в плату за положенную на алтарь родительства жизнь. Такая плата предполагает отказ от своего выбора.

Когда чаще всего родители обвиняют детей в неблагодарности?

Девочка или мальчик растёт в семье, где культивируется почитание родителей. При этом потребности и желания самого ребёнка не учитываются. О слабостях и промахах ребёнка в этой семье ничего знать не хотят. Ребёнок оказывается стиснут между требованием быть уважительным, хорошим и своим Я.

Если при этом девочка или мальчик проявит несогласие с родительским решением, последует наказание. Это могут быть как физическое наказание, угрозы, крик, так и эмоциональная холодность, отвержение. Следующее, к чему придёт ребёнок, - чувство вины за своё плохое поведение и страх.

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Благодарность родителям

Ребёнок учится на таких примерах выказывать должное почтение и благодарность родителям. В противовес выражаемому к нему неуважению и непочтению.

Как думаете, что из таких отношений получается? И как к себе относится такой ребёнок?

Когда чаще всего родители обвиняют детей в неблагодарности? Когда дети дерзают на собственное решение, отличное от родительского. Благодарность – это форма послушания детей родителям.

Родители обладают наиболее сильной властью над детьми. Властью влиять и решать. Такая власть часто предполагает беспрекословное подчинение. Пока ребёнок маленький и не готов физически и психологически брать ответственность за свою жизнь, подчинение оправдано. Когда же взрослый человек в знак благодарности и уважения не имеет возможности делать собственный выбор, самостоятельность откладывается на неопределённый срок.

Благодарность родителям

Как вы думаете, в чём цель и смысл родительства? Заботиться о детях, растить и воспитывать их? Нет, это функция. Цель и смысл в том, чтобы ребёнок научился самостоятельной жизни.

Когда уважением и благодарностью в семье считают подчинение и несопротивление воли родителей, то это формирует рабское мышление. Хочу вас обрадовать, так будет не только с папой и мамой. Этот стиль отношений ребёнок привнесёт и в другие сферы своей жизни. Начальники, авторитеты, партнёры, мужья и жёны, друзья, собственные дети. Либо с позиции сверху, либо – снизу. Другого примера у него нет.

Перемены начинаются с осознания, что ребёнок – это не собственность родителей и не продолжение руки или ноги. Не может ребёнок научиться благодарности, уважению, если не испытал их на себе.

Родители приводят детей в мир. Тут нет альтернатив. И за это нельзя ничем отплатить. Однако самая большая благодарность родителям - это то, насколько счастливо вы проживаете свою жизнь.опубликовано econet

Автор: Тарханова Амалия  

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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