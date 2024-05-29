Благодарность – самый короткий путь к счастью

Вот, что говорит о благодарности Михаил С. Рэнн, священник и автор нескольких книг, в том числе «Должно произойти что-то хорошее» и «Сила обязательства». Его жизненная философия приносит успех ему самому и всем, с кем он соприкасается.

Если существует короткий путь к проявлению чуда, то это благодарность. Благодарность включает в себя закон рецептивности (восприимчивости). Когда люди учатся быть благодарными, они открывают свою жизнь для рецептивного действия. Умение пользоваться двумя простыми словами «благодарю вас» поможет вам выполнить то, что вы желаете. Например, если вы хотите заказать определенный столик в ресторане, заранее поблагодарите хозяина или хозяйку – обычно вы получите именно то место, которое хотите. Я мог бы продолжить примеры, но я уверен, что вы поняли суть.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что происходит, когда вы говорите «спасибо», когда вы благодарны? Давайте подумаем об этом минуту. Вы говорите «спасибо», и в долю секунды между вами и человеком, которого вы благодарите, устанавливается близость. Ваша благодарность заставляет человека, которому вы сказали «спасибо», почувствовать себя нужным, ценимым и даже значительным. Другими словами, произнеся «спасибо», вы доставили другому человеку удовольствие.

Живительная благодарность

Очевидный факт состоит в том, что вы не можете давать, не получая. Это, как говорят нам все ученые-философы, закон. «Мы даем то, что выбираем, и получаем обратно то, что даем. Поэтому фактически мы выбираем то, что получаем в жизни». Жаль тех, кто не знает эту простую истину.

Не берите на веру мои слова или чьи-то еще. Попробуйте сами! Говорите «спасибо» и наблюдайте, как это повлияет на вашу жизнь. Потом попробуйте поблагодарить заранее, еще до того, как происходит желаемое. Вы будете изумлены, как быстро ваша жизнь наполнится чудесными результатами, которые некоторые предпочитают называть чудесами.

Что делают слова благодарности?

Когда вы заставляете другого человека почувствовать себя хорошим, вы тоже чувствуете себя хорошим. Когда вы заставляете другого человека почувствовать свою значимость, вы тоже чувствуете себя значимым. Как чудесно помочь самому себе почувствовать себя добрым, значимым и даже высоко ценимым. Когда вы говорите «спасибо» другим, это дает вам то же уважение и удовлетворение, которое вы выражали тому, кого благодарили.

Понять любой закон – значит уважать его, а законы благодарности и рецептивности установлены наукой. Верить в эти законы и регулярно практиковаться в их применении даст возможность Творящей Силе работать на вас.

Когда вы учитесь высоко ценить и уважать то, что делают другие, ваша жизнь становится прекраснее. Вы сами создаете собственные переживания, так пусть они будут наполнены уважением и благодарностью. Вы сами выбираете, каким будет ваш опыт, у вас есть возможность продемонстрировать это проявление любви, а любовь всегда вызывает конструктивное, созидающее действие.

Все начинается с благодарности и произнесения двух простых слов «благодарю вас». Вы не можете навсегда отдать добро. Оно возвращается к вам в большем объеме и лучшего качества, чем то, которое вы отдали. Теперь дело за вами! Докажите силу благодарности, и вы будете практиковать то, что некоторые считают высшей формой молитвы. опубликовано econet

по книге Луизы Хей «Живительная благодарность»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet