Близкие люди: Почему портятся отношения с родственниками

Для хороших отношений не обязательно ходить в гости и общаться по скайпу/телефону и т.д. Можно и сумки бабушке носить и орать на нее каждый день - и это не будут хорошие отношения с родственником. Это будет про выполнение долга, который разрушает Вас. А значит Ваши 50% - это плохие отношения. И требовать тут нечего от других, пока сами себе дать этого не можете по-взрослому.

Принято считать, что, если у тебя плохие отношения с родителями/родственниками - то ты чего-то не хочешь понимать, осознавать. Что если плохие отношения с родственниками, то ты неблагодарный, замкнутый человек, который отторгает близких людей.

О важности хороших отношений в семье

По поводу важности хороших отношений между взрослыми детьми и взрослыми родителями - соглашусь. Это правда, что род свой важно беречь, не засоряя эти тонкие связи негативом для своего же блага, блага рода своего.

На мой взгляд, основа для крепкого семейного древа - это хорошие отношения. Учитывая, что хорошие отношения могут строиться каждым человеком в частности и никак не "за двоих", то важно именно отношение каждого человека к своим родственникам. У каждого свои 50%. Вы можете брать ответственность только за свои 50%. Если Вы прикладываете усилия и стараетесь, чтобы Ваши отношения были хорошими для Вас - то это все, что можно сделать с Вашей стороны. Остальное - это их сторона, сторона другого человека.

Поскольку речь идет только о взрослых людях, а значит в меру свободных, то у каждого есть свои предпочтения и мнения, возможно даже, сложные или жуткие ситуации в прошлом. И что же делать, когда отношения с родственниками плохие?

Ну во-первых, плохими отношениями Вы вредите в первую очередь в себе. Во-вторых, относиться насильно хорошо к другому - это тоже вред себе. В-третьих, под кого подстраиваться, когда ситуация очень сложная и конфликтная зачастую - не понятно, не ясно кому уступать и так далее.

Для здоровых гинеологических отношений важно:

1. Цель отношений. Если Вы хотите сделать кого-то счастливым - это заранее проигрышный вариант. Никто не может сделать счастливым другого, может лишь порадовать - да. Но счастье - это стиль жизни, выбор каждого. К тому же, никто не знает лучше самого себя: "что мне сейчас действительно хочется".

Если цель отношений - выстроить хорошие отношения, дабы быть здоровой взрослой личностью, иметь корни и род - то эта цель имеет право быть.

2. Дистанция с представителями рода (с каждым отдельно свои отношения). С родственниками - это один из самых важных моментов. Что входит в дистанцию:

на сколько часто вы общаетесь;

на сколько делитесь планами;

на сколько обсуждаете вещи из своего личного пространства, если обсуждаете вообще;

о чем общаетесь;

как часто видитесь;

при каких обстоятельствах (на чьей территории, на какой срок, и так далее);

и тому подобное.

Если дистанция для Вас комфортна - то это будет заметно сразу - Вы сможете управлять своими эмоциями в разговоре, контакте с родственниками, что можно назвать хорошими отношениями, по крайней мере с одной стороны. Отношения с другой стороны - это то, что касается границ другого человека.

Иногда так бывает, что в семье происходит прекращение контакта вовсе. Здесь может быть по-разному. Если такая дистанция для Вас комфортна - то это про хорошие отношения. Но если Вы испытываете по этому поводу чувства вроде, обиды, злости, и так далее - то это затор в тонком канале отношений с членом семейного древа.

Как понять еще, что дистанция комфортна - Вас не злит этот человек. если Вас этот человек злит, то скорее всего Ваши границы нарушены, или может не проработаны некоторые ситуации и энергия забилась и до сих пор не нашла разрядки в виде осознания. С этим можно обращаться к психологу, это поправимо.

Почему я говорю, что не общение с родственником может быть нормой. Потому что если это единственная дистанция, на которой Вас не злит этот человек, на которой у Вас появляются теплые чувства: радость, благодарность, любовь, то это вполне нормально. Таким образом, отношения можно назвать "хорошими" (хоть я и не особо люблю этот термин, но подбираю его для общедоступности понимания).

3. Близость в приоритетной семье. Иногда так бывает, что дистанция с мужем или женой больше или равна дистанции с кем-то из родительской семьи. Это не верно расставленные приоритеты, невыросшесть. Поскольку у каждой семьи должна быть своя близость. Нарушение границ взрослых родителей и детей - основа проблем в обеих семьях.

Итак, в нашей стране принято, что, если:

не позвонил маме;

не зашел к бабушке;

не поздравил на день рождения тетю

и так далее.

То все, изгой, неправильный, отшельник, дикий - и отношения с представителем своего рода испорчены.

Но все немного не так. Брать на себя долги, которые будут Вас разрушать - не обязательно. Подстраиваться под других, дабы угодить и быть принятым родом, жертвуя собой. Вам достаточно со своей стороны объяснить как Вам удобно. И при чем это сделать достаточно один или несколько раз. Но не каждый день оправдываться в своем стиле жизни, в себе. Стройте свои 50% отношений, свои полпути. Родственники тоже люди. И они также имеют право переживать изменения в отношениях с Вами по-своему. Дайте им время. Если же проблема в Вас и Вы не можете выдержать их переживаний по этому поводу, то это можно сделать с психологом - специалистом по области психологии человека и отношений.

Для хороших отношений не обязательно ходить в гости и общаться по скайпу/телефону и т.д. Можно и сумки бабушке носить и орать на нее каждый день - и это не будут хорошие отношения с родственником. Это будет про выполнение долга, который разрушает Вас. А значит Ваши 50% - это плохие отношения. И требовать тут нечего от других, пока сами себе дать этого не можете по-взрослому.опубликовано econet

Автор Марина Войтишина

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