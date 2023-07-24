Близкие люди: Золотые правила отношений

Есть несколько очень важных правил, которые можно назвать золотыми, чтобы правильно и одновременно продуктивно взаимодействовать со своими родными и близкими людьми.

Если вы сделаете эти правила основой своего общения и взаимодействия с ними, тогда, поверьте мне, ваши отношения значительно улучшатся, а вы сами станете более спокойными и рассудительными.

3 важных правила общения с близкими

Итак, вот эти «золотые правила»:

1. Не вы создали этих людей такими, а значит не вам их судить или пытаться как-то изменить

Поймите, что вы не имеете никакого права как-то менять даже самых родных и близких вам людей, и даже из самых благих намерений. Это могут сделать только они сами, если захотят. Конечно, вы можете сказать им, что именно вас не устраивает, но вот окончательный выбор - менять это в себе или нет - уже только за ними.

Поэтому или принимайте своих близких такими, как они уже есть, или лучше вообще сведите ваше общение к минимуму, если не можете этого сделать. Только никогда никого не ломайте, просто дайте им возможность проявить себя и показать готовы ли они сами меняться ради того, чтобы, например, не делать вам больно и неприятно своим поведением или нет.

Если так - это прекрасно, ну а если нет, что ж - это также их выбор, и его также нужно уважать. Просто уже тогда думайте сами стоит ли вам продолжать и поддерживать это общение или лучше, как я уже говорила, просто свести его к минимуму.

2. Ищите какие-то положительные качества и черты в каждом близком вам человеке

Сосредоточьтесь на том, чтобы искать и находить что-то хорошее в своих близких и родных людях. Не воспринимайте их как должное и всегда помните, за что именно вы их полюбили. Ведь в каждом человеке есть что-то хорошее, уникальное и неповторимое - просто надо это заметить и главное сказать об этом этому же человеку.

Поверьте, комплименты или просто хорошие, теплые слова просто творят чудеса! Поэтому, если вы хотите, чтобы близкий человек как можно чаще проявлял свои хорошие качества именно к вам – просто указывайте ему на них и хвалите его за них как можно чаще. Подчеркивайте эти качества и говорите, как вам они нравится, и вот увидите, результат не заставит себя долго ждать.

3. Относитесь к родным и близким не так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам, а прежде всего так, как они сами бы хотели, чтобы вы к ним относились

Мы привыкли считать, что к родным и близким надо относиться так, как мы хотіли бы, чтобы они относились к нам. Но по моему мнению, это не совсем правильный подход. Попробуйте лучше послушать, как человек сам хочет, чтобы вы к нему относились и именно так и делайте. Например, если он хочет внимания и комплиментов – просто дайте ему это, даже если вы не привыкли говорить кому-то комплименты. Просто сделайте это и увидите, как человек расцветает и меняется на глазах.

Или же наоборот - если ваш близкий человек иногда нуждается в покое и тишине, если ему нужно немного личного пространства, то не заставляйте его постоянно составлять вам везде компанию. Сходите куда-то с друзьями или тоже немного побудьте наедине с собой, но дайте человеку возможность немного побыть в одиночестве, если ему это действительно важно и необходимо.

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Поверьте, потом он сам с еще большим удовольствием захочет снова проводить с вами все свое свободное время, ведь вы были услышали и учли его потребности и желания, а это всегда приятно и очень ценно. А еще просто всегда помните, что все мы разные, но учитывая эти правила взаимодействия вы сможете наладить ваше общение и отношения в целом со своими родными, близкими и любимыми людьми, а главное сделать эти отношения максимально комфортными и приятными для вас обоих, чего я вам искренне желаю! Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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