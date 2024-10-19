Больше позитива в воспитании! Чем заменить слово "нет"

Стараясь быть строгими и "правильными" родителями, мы часто, не замечая того, используем в воспитании командные формулировки и слово "нельзя". Но, разве от этого дети нас лучше слушаются? В основе позитивного воспитания должны быть взаимопонимание и сотрудничество взрослого и ребенка.
Сегодня поговорим о позитивном воспитании. Предлагаем вам взять лист бумаги и записать перечень правил для ребенка, но не применяя слова с отрицательным смыслом: «нельзя», «не» «нет». Вот пример: вместо «нельзя разбрасывать свои игрушки» пишем «складываем игрушки в корзину / коробку».
Дети мыслят образами. Если мы говорим малышу: «Не беги по парку», то он воспринимает сам запрет.
Если же вы хотите донести до ребенка информацию, и чтоб он сделал то, о чем его просят, правильнее будет попросить: «Пожалуйста, иди спокойно по дорожке».
Слово «не» - модификатор, который незаметен на фоне образа, созданного всей фразой. Поэтому, когда мы говорим: «Не ходи по лужам», малыш все равно побежит по луже и станет прыгать по грязной воде. И он не поймет, в чем же причина маминого раздражения. Поэтому первым делом полезно научиться говорить ребенку, чего вы действительно хотите от него, будет выше вероятность, что малыш послушается вас.
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Давайте проанализируем наш день и акцентируем внимание на том, сколько раз мы произносим что-то вроде:
Заметили, что обычные на первый взгляд, будничные фразы выглядят как приказы? Но можно приказную форму на более миролюбивое приглашение к совместной деятельности:
Таким образом, вполне возможно заменить слова "нет" и "перестань" на деликатные, приглашающие обороты.
Безусловно, избавиться от «не» и «нельзя» вот так, в одночасье, будет сложно. Ведь в теории все кажется легче, чем на практике.
Как видите, позитивное воспитание требует от родителей, в первую очередь, спокойствия, выдержки и самообладания. Но практика принесет свои плоды, и через некоторое время вы увидите, что у вас отлично всё получается, а ребенок стал более понятливым и покладистым.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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