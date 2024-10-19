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Больше позитива в воспитании! Чем заменить слово "нет"

Автор: Econet 19 октября 2024 6482
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Стараясь быть строгими и "правильными" родителями, мы часто, не замечая того, используем в воспитании командные формулировки и слово "нельзя". Но, разве от этого дети нас лучше слушаются? В основе позитивного воспитания должны быть взаимопонимание и сотрудничество взрослого и ребенка.

Больше позитива в воспитании! Чем заменить слово "нет"

Сегодня поговорим о позитивном воспитании. Предлагаем вам взять лист бумаги и записать перечень правил для ребенка, но не применяя слова с отрицательным смыслом: «нельзя», «не» «нет». Вот пример: вместо «нельзя разбрасывать свои игрушки» пишем «складываем игрушки в корзину / коробку».

Слова, которыми можно заменить категоричное «нет»

Дети мыслят образами. Если мы говорим малышу: «Не беги по парку», то он воспринимает сам запрет.
Если же вы хотите донести до ребенка информацию, и чтоб он сделал то, о чем его просят, правильнее будет попросить: «Пожалуйста, иди спокойно по дорожке».

Слово «не» - модификатор, который незаметен на фоне образа, созданного всей фразой. Поэтому, когда мы говорим: «Не ходи по лужам», малыш все равно побежит по луже и станет прыгать по грязной воде. И он не поймет, в чем же причина маминого раздражения. Поэтому первым делом полезно научиться говорить ребенку, чего вы действительно хотите от него, будет выше вероятность, что малыш послушается вас.

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Больше позитива в воспитании! Чем заменить слово "нет"

3 шага, чтобы прекратить говорить "нет" детям 

Давайте проанализируем наш день и акцентируем внимание на том, сколько раз мы произносим что-то вроде:

  • Пора вставать!
  • Иди кушать.
  • Сложи игрушки.
  • Завяжи шарф.
  • Умой лицо.
  • Высморкайся.
  • Не ковыряй в носу. 
  • Одевайся.

Заметили, что обычные на первый взгляд, будничные фразы выглядят как приказы? Но можно приказную форму на более миролюбивое приглашение к совместной деятельности:

  • Не пора ли просыпаться?
  • Когда ты будешь готов, мы сможем отправиться на улицу.
  • Если положить коробку под кровать, никто не споткнется о нее.
  • Мы помним, что следует вымыть руки, да? Открыть кран или вы сами это сделаете?

Таким образом, вполне возможно заменить слова "нет" и "перестань" на деликатные, приглашающие обороты.
Безусловно, избавиться от «не» и «нельзя» вот так, в одночасье, будет сложно. Ведь в теории все кажется легче, чем на практике.

Вот перечень полезных фраз, которыми можно успешно заменить формулировку «не делай этого»

  • Хорошие слова, пожалуйста. А не «нельзя говорить это».
  • Давай сделаем несколько глубоких вдохов животом. А не «прекрати плакать», «успокойся». 
  • На улице очень удобно покричать. А не «прекрати кричать / пищать / носиться».
  • Мы должны хорошенько присматривать за малышом. А не «не обижай маленького!».
  • Ты можешь спросить, можно ли это взять позже? А не «не вырывай игрушку!».

Как видите, позитивное воспитание требует от родителей, в первую очередь, спокойствия, выдержки и самообладания. Но практика принесет свои плоды, и через некоторое время вы увидите, что у вас отлично всё получается, а ребенок стал более понятливым и покладистым.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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