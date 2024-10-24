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Будьте бережны к себе

Источник: vk.com 24 октября 2024 7094
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Если твой внутренний дом крепок, то внешнему не страшны никакие ураганы. Об этом хорошо знают все эмоционально зрелые люди, и всегда вкладываются в своё психологическое здоровье больше, чем во внешний антураж собственной жизни...

Будьте бережны к себе

Об этом вообще ничего не знают одноклеточные манипуляторы, которые думают, будто проехавшись злой критикой по тому, что увидели снаружи, они действительно попали в уязвимое место...

Делайте выводы, друзья мои...

Твой внутренний дом

Если вас легко можно задеть, обсуждая, например, вашу внешность, ваши отношения, ваш образ жизни, и всё, что лежит на поверхности - вы тоже повзрослели только снаружи...

Если вы защищаетесь методом обратного нападения - обсуждая в ответ то, что задело вас, вы на одном уровне со своими недоброжелателями...

Если вы неустанно отслеживаете чужую реакцию на себя, ждёте одобрения, и зависите во всех своих поступках от сторонней оценки - в вашем внутреннем доме пусто и хлипко, даже если ваш фасад является олицетворением успешности и счастья...

Нравится - продолжайте...

Не нравится - работайте с тем, что внутри вас...

Со своими травмами, обидами, накопленной болью...

Реанимируйте уважение к себе...

Освобождайтесь от зависимостей любого уровня...

Расставайтесь со своими страхами...

Раскупоривайте свой потенциал...

Учитесь быть с собой, жить с собой, договариваться с собой...

Начните признавать свои потребности...

Задумайтесь не только о том, что вы хотите получить от других людей, но и о том, что готовы отдать им...

Трезво оцените все свои истории отношений - от родителей и детей, до друзей, любимых, коллег...

Отыщите причины для благодарности - и опять начните с себя...

Перестаньте быть себе врагом и обвинителем - встаньте на свою сторону...

Будьте бережны к себе

Запускайте только свои мыслительные процессы, научившись заново думать обо всём, а не эксплуатируя чужие шаблоны, или свои нейронные связи привычек...

Развивайтесь...

И помните, что любовь к себе - не бесконечное селфи в каждом ракурсе...это, как раз, говорит о больших трудностях в самовосприятии...

Любовь к себе - это забота о своём внутреннем доме, который всегда с вами...

Вам должно быть хорошо в нём...

Только так любое зло, которым вам пытаются досадить, или навредить, не пойдёт дальше тех, кто стал его источником...

Будьте бережны к себе...

Так у вас получится создать и бережное окружение, в котором ни от кого не надо будет защищаться...

Автор Лиля Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология Лиля Град

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