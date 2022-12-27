Было всё - не осталось ничего

Вот было у человека всё. Он ни в чем не нуждался, дом был полной чашей. Но человек был жаден - он хотел иметь еще больше. И вдруг всё пошло прахом. Богатство исчезло, настало время скудости и неудач. Почему так произошло? Просто переполнился сосуд жадности.

Вот все шло прекрасно у человека. Он богател. Имущество его умножалось. Положение его улучшалось с каждым днем. И желания его исполнялись. Все шло просто отлично, невероятно хорошо. А потом раз! - и все исчезло. За короткий период времени все потерял человек, обнулилось его богатство, разрушилось здоровье, исчезли друзья.

Почему переполнился сосуд жадности и все хорошее исчезло

Может, навредили враги? Может, внешние влияния разрушили благополучие счастливца? Может, и так. А может, переполнилась его кружка жадности. И все накопленное вытекло на сухую землю, безвозвратно ушло.

Кружку жадности, по легенде, изобрел философ Пифагор. На Самосе было мало воды, вот он и придумал такую кружку, в которую можно было налить строго определенный объем жидкости. Если пожадничаешь и нальешь больше, драгоценная влага полностью вытечет. И останется в руках пустая емкость... Так хитро устроена эта кружка жадности.

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Она есть у всех людей. Только у всех разный объем этой кружки, вот и все. Одному человеку приходится довольствоваться малым. Он и сам давно заметил, - стоит ему начать проявлять алчность, желать слишком многого, завидовать другим, и он теряет то немногое, что имеет. Несмотря на призывы энергичных коучей желать всего и помногу!

Вот в его случае это приносит только убытки и несчастья. Он вообще все теряет при попытке получить больше. Но такому человеку не верят. Не верят те, у кого большая такая кружка, объемная...

Но и с большой кружкой можно все потерять, если слишком жадничать. Хватать все больше и больше, приговаривая: "маловато будет!". Лить в кружку без меры, подставлять ее под источник, отталкивая других... Никто не знает, когда мера наполнится и полученное начнет вытекать. Было все, не стало ничего, - такое случается со слишком алчными людьми, вы заметили?

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Это философская кружка, она учит чувству меры во всем. Учит благодарности за то, что мы имеем. И осторожности в приобретении благ. Потому что в одни день можно потерять абсолютно все, если жадничать и требовать большего, наполнять и наполнять кружку...

Есть один способ избежать опасности. Его знают очень богатые и очень успешные люди, которым удалось сохранить свое богатство и положение. Из кружки надо отливать другим, вот и все. Делиться надо. Это помогает избежать опасности и полного опустошения.

Какой объем у нашей кружки - можно догадаться самому. И в этом вопросе слушать никого не надо, вам лучше знать, сколько вмещает ваша философская кружка. Как только начался убыток и энергия стала исчезать, можно подумать - не требовали ли мы слишком много? Не жадничали ли? Не лезли ли без очереди со своей кружкой, расталкивая других?

Пифагор был мудрец. Философ. И его кружку до сих пор продают как забавный сувенир, - хотя на самом деле это мудрое наставление всем людям. Слишком много - это плохо. И сначала надо познать себя и свои возможности, чтобы не потерять все полученное от жизни...опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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