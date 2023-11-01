Понятные люди — чистое редкое золото, появившееся там, где «месторождение» хорошее…

Понятные люди — чистое редкое золото, появившееся там, где «месторождение» хорошее…

А оно там, где проговаривают, договаривают, спрашивают, отвечают, объясняют, уточняют, обсуждают и обходятся без служебных команд.

Не боятся сказать, что о чём-то не знают.

Не стыдят, не винят, не допрашивают так, что соврать легче, чем решиться на правду.

Просят прощения, признают ошибки и поражения, жалеют от сердца не жалкой жалостью.

Молчат, когда нужно, и откликаются вовремя.

Стучатся в дверь, и не входят, пока не позволят.

Отличают здоровый конфликт от дрянного скандала с оскорблениями и унижениями.

Уважают мысли, чувства, ощущения, эмоции, признания.

Дают право на любое состояние.

И всё это в обе стороны работает, и всё это не натужно, и всё это не потому что правильно, а потому что по-другому никак.

Потребность есть создавать те человеческие отношения, в которых ни ты ни для кого не источник боли и неправды, ни к тебе с той же ответкой не заявляются.

Гарантий, понятно, никаких, но хотя бы попытаться, как говорил Макмёрфи в незабвенном «Полёте над гнездом кукушки», всегда имеет смысл.

А ещё быть понятными выбирают.

Уже взрослыми выбирают, когда понимают, что месторождение на другое было заточено, но винить никого не хочется.

И когда дикая усталость приходит жить в вечном страхе, что вот ты сейчас хитрить перестанешь, и тебя сожрут с потрохами.

И когда обыкновенной ясности хочется больше, чем интриг и намёков, а от вчерашних «загадочных», казавшихся такими притягательными в своём неумении даже о простых вещах говорить прямо, отворачивает начисто.

И когда, наконец, приходит ответственность, доходчиво объясняющая, что даже признавшие вину больше ничем в твою жизнь вложиться не смогут.

Всё остальное — твой выбор.опубликовано econet

Автор Лилия Град

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