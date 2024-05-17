Чего боятся дети в разные возрастные периоды?

Детские ✅СТРАХИ и беспокойства, а также способы как с ними справиться - в этой инструкции для родителей.

У детей есть страхи: от монстров до стихийных бедствий. Они могут появляться случайным образом или же как реакция на повседневные события. Тревога может усиливаться вместе с растущим осознанием происходящего в мире и способностью предположить, что может произойти что-то плохое. Многие детские страхи могут быть экзистенциальными – это говорит о том, что ребёнок растет и развивается как самостоятельное существо. Разделение воздействует на ребёнка сильнее всего, возбуждая эмоциональный центр мозга и порождая чувство страха.По мере того как ребёнок становится всё более самостоятельным, он всё меньше зависит от тех, кто заботится о нем, что может вызывать у него некоторое беспокойство. По мере взросления этот страх принимает различные формы, но по-прежнему исходит из этой общей причины.

Распространённые страхи и беспокойства

В этой незамысловатой инфографике я свожу воедино распространённые страхи детей, которые они испытывают в различные возрастные периоды.

Мозг – это сложная система оповещения о тревоге, которая активизируется при столкновении с ожидаемым или реальным разделением. По мере взросления ребёнка форма страхов и тревог может меняться, отражая стадию развития.

Ниже перечислены распространённые страхи и беспокойства, которые могут проявляться в различные возрастные периоды. Многие из них связаны с изменениями в ходе развития ребёнка и с его незрелостью.

От 0 до 6 месяцев

Младенцы могут демонстрировать признаки страха, услышав громкий звук, при условии, что он был для них внезапным и неожиданным. Утрата физического, визуального и слухового контакта с их взрослыми может также вызывать тревогу, поскольку части мозга, ответственные за представления о постоянстве объекта, пока еще развиты не полностью.

От 7 до 12 месяцев

В этом возрасте очень распространены проявления застенчивости, а также боязнь незнакомцев. Это говорит о том, что мозг ребёнка развился достаточно, чтобы избрать основного заботящегося взрослого, свою главную привязанность. Дети по-прежнему часто пугаются неожиданных громких звуков или предметов, которые внезапно появляются над ними.

1 год

Разделение с родителями – распространённый источник тревоги в этом возрасте, который сохраняется до 6 лет. Также ребёнок может испугаться, ударившись или услышав громкий звук, например, шум смываемой воды в туалете.

2 года

Дети в этом возрасте часто пугаются при виде животных, а также крупных предметов. Также они могут говорить, что боятся темноты, из-за чего им становится всё труднее расставаться с нами на время сна.

От 3 до 4 лет

За счёт развития воображения у детей этого возраста появляется способность представить, что с ними самими или с другими людьми может произойти что-то плохое. Сны становятся более яркими, им могут сниться монстры или другие пугающие вещи. Они могут бояться животных, лиц под масками, темноты, а также могут нуждаться в утешении среди ночи, когда тревожатся.

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От 5 до 6 лет

В этом возрасте ребёнок может бояться получить физическую травму, также у него может быть страх ”плохих людей”. Эти страхи могут отражаться в играх детей, поскольку они начинают представлять в своем воображении, что может произойти что-то плохое. Кроме того, они могут говорить, что боятся призраков, бабу-ягу или других сверхъестественных существ. Гром и молния также могут пугать их.

От 7 до 8 лет

Распространенный страх – остаться в одиночестве, что может вызывать желание, чтобы кто-то был рядом, даже если ребёнок играет самостоятельно. Дети могут говорить о смерти и бояться того, что может нанести им увечья, например, автомобильной аварии или авиакатастрофы. Они все еще могут быть подвержены страху темноты, который в том числе является следствием их развития как отдельных личностей.

От 9 до 12 лет

Дети предподросткового возраста могут выражать беспокойство по поводу успеваемости в школе, в том числе страх перед контрольными и экзаменами. Их может волновать как внешний вид, так и риск получить травму или умереть. Иногда дети могут говорить, что не хотят вырастать и что их расстраивает это.

Подростковый возраст

Для подростков личные отношения могут быть источником растерянности, беспокойства и страха. Они могут выказывать тревогу в отношении политической ситуации, поскольку всё больше осознают происходящее в мире и движутся к взрослой жизни. Мысли о будущем и том, что оно в себе таит, могут стать источником беспокойства, наряду со стихийными бедствиями и другими темами, связанными с взрослением.

Способы преодоления тревоги

Страхи маленького ребёнка часто снижаются благодаря связи с заботливым взрослым, который обеспечивает ему чувство безопасности и подбадривает. С возрастом, вместе с развитием процессов взросления, ребёнок сможет находить как мужество, так и слёзы при столкновении со страхами. Развитию этого могут способствовать важные в его жизни взрослые, которым он доверяет и на которых может положиться.

Контакт и близость

Когда дети тревожатся, лучшим источником поддержки будут их основные привязанности. Выслушать, что же беспокоит ребёнка, признать его чувства и выразить сопереживание – всё это поможет уменьшить его страхи. Выразить сопереживание означает внимательно слушать и откликаться на слова ребёнка, вместо того чтобы предлагать решение проблемы или отрицать то, что он говорит. Если страхи и тревоги не проходят и становятся хроническими, тогда, возможно, стоит предпринять шаги по решению проблемы тревожности.

Проигрывая тревогу

Один из путей развития системы оповещения о тревоге ребёнка – во взаимодействии с миром вокруг. Если ребёнок, пугаясь и тревожась, сможет поиграть с этими переживаниями, это снизит их интенсивность. Когда ребенок играет, его мозг способен уравновесить сигналы тревоги, поскольку страх не захватывает эмоциональную систему полностью. Могут помочь традиционные игры: прятки, игра в «ку-ку», настольные игры, истории, в которых присутствует опасность и что-то пугающее.

Мужество и смелость

До 5-7 лет дети неспособны проявить мужество из-за недостатка интеграции префронтальной коры головного мозга. Они могут испытывать только одну сильную эмоцию единовременно, поэтому страх может переполнять их. И если их подталкивать к чему-то, это может фрустрировать, они могут сопротивляться или становиться агрессивными.

Если ребёнку 6 лет или меньше, лучше опираться на отношения с кем-то, кому ребёнок доверяет, чтобы этот человек знакомил его с новым или пугающим. Важно не допустить, чтобы ребёнок руководствовался страхами, принимая решения о том, что делать, а что – нет. Детям постарше на пользу пойдёт помощь в выражении их беспокойств. Когда они найдут нужные слова, чтобы выразить то, что их страшит, им будет проще сформулировать свои желания. И это поможет им быть мужественными перед лицом того, что тревожит.

Слёзы

Слёзы также облегчают страхи, помогая выразить грусть по поводу того, что тревожит ребёнка. Слёзы не только помогают освободиться от страха, но также развить некоторую психологическую устойчивость перед лицом тревог.опубликовано econet

Дебора Макнамара, автор книги «Покой. Игра. Развитие»

Перевод и форматирование Евы Фарбер, редактор перевода - Надежда Шестакова

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