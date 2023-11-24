Чего не стоит делать, если бросил мужчина

Если мужчина вдруг расстаётся с женщиной, как ей пережить этот сложный мучительный, беспокойный период. Главное - вовремя разобраться в том, что многие сложности существуют только в воображении. И... жить дальше.

Тяжелое, часто невыносимое состояние – оставленность, после длительных (или не очень), но от этого не менее ценных и значимых отношений. Женщина не находит себе места, тревога захлестывает волной. Она готова буквально выпрыгнуть из себя, чтобы доказать свою ценность, значимость, непогрешимость в глазах партнера. А ему фиолетово, он просто ушел - поигрался и надоело.

Если Он и вправду вернется – нужен ли он?

Поскрипел пером, а вернее понажимал лихо клавиши на телефоне, набросал охапки цветов в душу. А теперь в ней образовалась огромная дыра. Ужасная неприкаянность, растерянность, боль. Тревога нарастает, женщине каждую секунду теперь хочется звонить, писать, делать хоть что-нибудь, отчего он, может быть, смилостивится и захочет вернуться.

Но почему-то женщина не удосужится задать себе очень простой вопрос: а что если партнер и вправду вернется – нужен ли он? На самом ли деле он имеет такую ценность? И что произойдет, когда начнется новый виток отношений? Спокойно осознать происходящее не дает беспокойство, тревожное болезненное состояние.

В подобной ситуации часто невозможно бывает справиться с собой. Женщина начинает раз за разом совершать ошибочные действия, за которые сама себя презирает и ненавидит. Например, подседает на "мониторинг" страниц бывшего в соцсетях. Бесконечно ждет звонка, потом срывается и посылает ему СМС, сообщения в мессинджере.

Причем, чем интенсивнее она "обкладывает" мужчину, тем больше вероятность, что ее послания останутся без ответа. Мужчине свойственно догонять. Но если он уже убежал, то развернуть его назад может ну очень крутой вираж. И женщина иногда решается на экстраординарный поступок, вплоть до попытки суицида.

Она просто не в состоянии больше выносить съедающую ее тоску. Ей надо что-то делать, чтобы получить разрядку.

Здесь очень важно понять, что взгляд на ситуацию, свою роль в ней может кардинально изменить все. Главное - вовремя разобраться в том, что многие сложности существуют только в воображении.

Тогда снизится непродуктивная нервозность, постепенно жизнь войдет в свое русло, появятся новые интересы, вернется радость и покой.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet