Чего зрелые женщины не позволяют себе в отношениях?

После молодости, которую девушки часто приносят в жертву своей любви, наступает пора зрелого возраста. В это время, женщины начинают больше ценить себя и живут, основываясь на своих приоритетах.

В литературе и искусстве редко описываются нормальные отношения. Это слишком пресно и обыденно. Интерес вызывает драма, сложные любовные многоугольники, жертвенная любовь и «в общем, все умерли». Многие в юном возрасте уверены, что настоящая любовь именно так и проявляется – в страданиях, томлении, ожидании и бесконечном терпении всяческих неудобств и пренебрежений со стороны партнера.

Практически в каждом произведении, героиню подстерегает очаровательный негодяй, который всячески игнорирует и измывается над ней, поскольку безумно влюблен. А в конце он превращается в прекрасного принца и женится на героине. С течением лет, женщина начинает понимать, что романы создают, чтобы их читали, а не руководствовались ими для жизни, а очаровательный негодяй со временем может превратиться только в полного подонка.

После юности, когда кажется, абсолютно нормальным жертвовать собой и мчаться на край света ради любимого, начинается возраст, когда начинают понимать, что «Я у себя единственная», а мужчин может быть много. И это не означает, что больше не хочется любви, ласки, тепла и понимания. Просто наступает осознание, что в здоровых отношениях все должно быть обоюдным. А нездоровые отношения больше не привлекают, от слова «совсем».

10 вещей, которые женщины с возрастом перестают делать

1.Не ходят на свидания, если они мешают их планам.

Встречи должны приносит обоюдную радость и удовольствие. Когда мужчина назначает свидание или сваливается «как снег на голову», не интересуясь планами и свободным временем женщины, значит, не так уж интересна ему и она сама. А значит, и он ей не нужен.

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2. Не сидят в ожидании «когда уже он позвонит».

И не считают, что он попал в реанимацию, отключили все телефоны, круглосуточно находится в кабинете у шефа или еще имеются причины, чтобы не позвонить. Если мужчина постоянно занят для женщины, то он не стоит ее внимания.

3. Не прощают пренебрежения.

Если мужчина не поздравляет с праздниками, днем рождения, важными датами, если ему жалко денег на подарок для женщины, которая ему нравится, то это свидетельствует о скупости. А она со временем только прогрессирует. Тех, кого любишь, хочется радовать. А если не хочешь, то значит, деньги мужчина ценит выше женщины. Ну и зачем такой мужчина?

4. Не молчат, если им что-то не нравится.

Особенно, в поведении мужчины. Причем, говорить нужно только один раз. Любящий мужчина не будет напиваться, грубить, делать что-то, что может испугать женщину. И если первое сообщение о том, что это ей не нравится – игнорируется, то второго уже не потребуется.

5. Не оправдывают мужскую неустроенность.

Зрелая женщина больше не хочет жизни в общежитие, съемных квартир, безработицы и всего, чем была полна юность. «Свободные художники» пусть отправляются в свободное плавание.

6. Не боятся задавать прямые вопросы.

Молодые девушки очень стесняются их задавать. Они переживают, что могут нечаянно огорчить, обидеть, разочаровать или спугнуть понравившегося мужчину. А невыясненные вопросы наносят тяжкие раны. Зрелые женщины не хотят ран, они хотят ясности в отношениях, поэтому, выясняют все уже на первых подходах.

7. Не выполняют для мужчины ту работу, которая им неприятна.

Это не относится к жизни в законном браке. Но, просто для партнера, есть фраза «Хочешь - делай сам». Они больше не делают ничего, что тягостно для них самих.

8. Не ревнуют мужчин к друзьям или работе.

Если мужчина любит, то найдет время для встреч даже в самом плотном графике. Если он постоянно занят, то стоит прекратить его ждать, и для отношений нужен другой.

9. Уже четко осознают, что любовь и «занятия любовью» — это разные вещи.

Если есть любовь, то партнер многое знает о женщине и проявляет свою заботу, внимание и уважение. Если этого нет, то это всего лишь гимнастические упражнения, которые доставляют удовольствие телу, но не затрагивают все остальные жизненные сферы.

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10. Не стараются выглядеть другими.

Им хорошо известно, что «На цыпочках долго не простоишь, и на корточках долго не просидишь». Поэтому, они стараются быть самими собой, чтобы заинтересовать только такого мужчину, которому понравится она сама, а не вымышленный образ, которому придется соответствовать всю оставшуюся жизнь.

Зрелые женщины по-прежнему хотят любить, и они готовы к любви. Но они больше не хотят идти ради нее на жертвы. Любовь – это созидающее чувство, а не разрушающее, поэтому жертвы ей не нужны.опубликовано econet.ru

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