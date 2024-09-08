Чек-лист для мужчин: Что нужно знать о женщинах

Ты мужчина. От тебя будут требовать быть им. Верь, что ты мужчина и способен на многое, ты способен перевернуть этот мир, ты способен сделать его лучше, ты способен сделать все. Не падай духом!

Ну, что мужчина. Я знаю в твоей жизни бывают моменты, когда ты на коне и бывают моменты, когда ты под ним. Взлеты и падения, это нормально. Никто не может избежать их, и чем сильнее ты пытаешься подняться выше, тем больше ты получаешь ударов. Это тоже нормально. Боль, переживания, предательство, потери, это все часть пути. От этого никуда не деться.

Мужчинам! Женщинам не читать!

У тебя будут моменты, когда тебе будет казаться, что ты сдался, не поддавайся этому чувству, оно пройдет, и даже, если тебе кажется, что все кончено, знай, это всего лишь продолжение. Тебя будут унижать, тебе будет говорить, что у тебя ничего не выйдет и ты занимаешься ерундой, а лучше б занялся нормальным делом. Не слушай таких людей, а по возможности выбрось их из своей жизни. Но знай, что бы тебе не говорили родители, они любят тебя, не принимай их слова близко к сердцу.

Иногда ты будешь не знать, а зачем ты живешь, что тебе делать, и куда двигаться дальше, в такие моменты отдохни один день, выбрось все эти вопросы и мысли из головы, можешь даже напиться, но твердо реши, что завтра ту уже начнешь делать, что-то новое. Только один день и дальше в бой.

В твоей жизни будут попадаться разные женщины. Не обольщайся их красотой, и не становись зависимым от них, в большинстве случаев им нужен не ты, а то, что есть у тебя. Не попадайся на разные женские уловки, это коварные существа. Все хотят быть с тобой, когда ты на коне и когда у тебя все супер, все хотят быть рядом и делают вид, что любят тебя. Но когда тебя постигнет неудача, ты сам увидишь, что как только ты дал слабину, они у тебя отнимут последнее и оставят тебя не с чем, уйдя к другому. Их любовь раствориться в секунду, потому что ее и не было. Это все игра, это все выгода.

Знай, много женщин тебя захотят добить и поиметь, когда появиться такая возможность. И только одна которая вместо того, чтоб добить тебя, поиметь и взять последнее, когда появиться такая возможность, не сделает этого, а наоборот поддержит тебя и постарается помочь, именно эта женщина будет с тобой до конца. Она одна достойна, чтоб ты выбрал ее и забыл про всех остальных. Это твоя женщина. Не обижай ее.

В твоей жизни будут друзья, которые будут делать вид, что ты им важен. Это все иллюзия. Запомни каждый думает только о себе, каждый делает только для себя. Нет никакой дружбы. Как только ваши интересы пересекутся ты сам поймешь это. Будь дружелюбен с другими, дружелюбие шире дружбы. И если хочешь дружить, дружи с людьми, у которых совершенно разные жизни, им нечего с тобой делить.

Иногда ты будешь задаваться вопросами о смысле жизни. Не ищи ответ, у жизни нет смысла! Есть только то, на что ты готов потратить свою жизнь. Это куда важнее. Твое время ограничено, и никто не знает, когда оно закончиться. Не трать время на бессмысленные вещи, сегодня может твой последний день. На что ты его потратил?

Тебе всегда придётся выбирать между счастьем и успехом. Знай, есть время для успеха, есть время для счастья. Не пытайся впихнуть все в один флакон, это невозможно. Просто научись планировать свою жизнь.

Ставь цели, ставь большие цели, ставь глобальные цели! Именно они придают энергии и заставляют тебя подниматься с кровати по утрам. Ставь цели и иди к ним, как ледокол разгрызая лед, иди на пролом, но добейся того, чего перед собой поставил. Не останавливайся пока не достигнешь того результата, который нужен именно тебе.

Помни, никто не несет ответственность за твою жизнь, за твой выбор, за твои страдания, кроме самого тебя. Никто! Ни родители, государство, президент, евреи или история. Ты и только ты несешь полную ответственность за свою жизнь. Никто тебе ничего не должен, запомни!

Ты мужчина. От тебя будут требовать быть им. Не слушай женщин, которые говорят про мужчин, они ничего в этом не понимают. Не слушай, если кто-то говорит тебе, что ты не мужчина, но и не спорь с ним. Просто оставь мнения других, это пыль. Верь, что ты мужчина и способен на многое, ты способен перевернуть этот мир, ты способен сделать его лучше, ты способен сделать все. Не падай духом!

В жизни бывают взлеты и падения, это нормально. Найди силы подняться и идти дальше!опубликовано econet



Автор Артём Прудкий

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