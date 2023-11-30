Чек-лист по отношениям с родителями

Вот вам чек-лист, по которому вы сразу быстро и ясно увидите, все ли у вас с родителями оптимально для вашей и их жизни, а также для жизни ваших детей - их внуков.

Важность темы родителей невозможно переоценить. Не имеет значения, сколько лет им и вам, живы ли они. Они первее, они вас создали. Они вас научили и запрограммировали. Они влияли, влияют и будут влиять на ваши чувства, мысли, слова, действия и жизнь. Их голоса навсегда останутся в вашей голове вплоть до последнего выдоха, осознаете вы это или нет.

Всё ли у вас в порядке в отношениях с родителями?

Лучше бы это осознавать, если хотите жить СВОЮ жизнь, причем, здорОво и счастливо. Потому что из чувства большой любви и, по их искреннему мнению, ради вашего блага, они научили вас слушаться, перечить, обманывать, говорить правду, быть хорошими или плохими, бояться, страдать, прятаться, нападать, жертвовать, давить, обижаться, винить, жалеть, болеть, толстеть, худеть, злиться, гневаться, паниковать, депрессировать, любить, жениться, разводиться, рожать детей и передавать им все те же схемы и сценарии.

Причины - следствия, причины - следствия. Вот и вся карма, вот и весь сценарный анализ, суть времени и смысл жизни. Положил первый кирпич криво - вся стена будет кривой.

Но это неловко, странно, стеснительно, необычно, неприятно, обидно, больно и страшно до такой степени, что большинству людей проще пустить коту под хвост десятилетия своей жизни, чем пережить эти чувства в течение пары дней. А это тоже не фонтан, так что еще проще об этом не думать и не знать, решив, что все в порядке и так.

Потому вот вам чек-лист, дорогие люди, по которому вы сразу быстро и ясно увидите, все ли у вас с родителями оптимально для вашей и их жизни, а также для жизни ваших детей - их внуков. Если не хотите видеть - дальше не читайте, а то не развидите потом.

1) Вы всё им уже высказали, выдали все обиды, не осталось ничего тайного.

2) Они вас во всем поддерживают, на все благословляют, верят в вас, доверяют.

3) Вы не ищете их одобрения и ничего им не доказываете, просто делитесь.

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4) Они ничего от вас не ждут, кроме того, чтобы вы были здоровы и счастливы.

5) Вы приняли их, как есть, приняли их судьбы и не несете за это ответственность.

6) Они не судят, не контролируют и не держат вас при себе.

7) Вы искренне спрашиваете их мнение, понимая, что у них больше опыта.

8) Они не учат вас, как жить и воспитывать ваших детей.

9) Вы просто любите их, благодарны им, они ваши родненькие, вы им рады.

10) Они не требуют, чтобы вы или ваши дети им звонили и приезжали в гости, не нагрянывают и не манипулируют виной. Они стараются быть вам интересными, интересуясь вашими интересами.

11) Вы звоните им или встречаетесь, когда ощущаете такое желание. Иногда это бывает 3 раза за неделю, а иногда 1 раз за 2 месяца. Вы не привязаны, все легко и свободно.

12) Ваши дети любят своих бабушек и дедушек, у них там свои секретики, междусобойчики, дела, интересы и ритуалы. Вы тут ни при чем, даже не знаете о некоторых.

Если все 12 пунктов у вас работают, то поздравляю! Вы счастливые люди с полной поддержкой рода, вдохновленные, любимые и любящие. Здоровенькие небось!опубликовано econet

Автор Андрей Ягодзинский

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