Человек-Cалфетка

Почему мы попадем в отношения, где мы нужны на короткое время, чтобы принять чужие негативные эмоции? Что было в нашем прошлом такого, что мы привыкли себя вести подобным образом? От этого необходимо избавиться и найти себе новые способы реагирования.

Когда читаешь статьи про токсичных людей, то сразу возникает образ токсичного и изворотливого, коварного и гадкого манипулятора. И фото в тему, часто это оскаленный или орущий человек и рядом испуганная жертва. Бывают и такие. Его манипуляции легко видны, токсичность зашкаливает. Однако, бывают и другие, не выделяющиеся внешней токсичностью и интригами. А поступками. Поступками с конкретными людьми.

Как милый манипулятор использует человека - салфетку

И очень сложно представить, что довольно часто человек попадает в зависимость от довольно милых внешне людей. И дело даже не в красоте и внешнем совершенстве (хотя, да, нарциссы стремятся выглядеть безупречно в одежде и фигуре, в чистоте речи).

Дело в том, что этот человек внешне доброжелателен, высказывает заинтересованность в Другом, изучает его и живет его интересами. Даже в чем-то сильно помогает и поддерживает разок. Жизнь некоторое время почти идеальна. "Идеальный" уже изучил, что нравится Другому и делает все как тому нравится.

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"Идеальный" говорит намеками и посылами, в которых жертва слышит обещание, что ее мечты скоро исполнятся. "Скоро-скоро, только сейчас нужно чуть подождать и потерпеть". Еще "Идеальный" много делится своими историями, часто - негативом. Выливает на жертву свои прошлые боли и печали.

Жертва воодушевлена: "Какой открытый милый человек! Уж я точно его не подведу и не сделаю больно!"

Другой ослабляет контроль, верит, открывается целиком, делиться абсолютно всем, помогает, спасает и жертвует собой ради такого милого и заинтересованного в нем Идеального Партнера... и постепенно теряет себя. А дальше - холодный душ непринятия, разрыв отношений, боль и непонимание "Что же я сделала такого, что он исчез? - спрашивают себя жертвы, - Все же было так хорошо и собиралось стать еще лучше! Он же делился всем со мною, и я была ему так нужна".

Через некоторое время, когда раны зализаны, боль затихает и появляются другие интересы в жизни, идеальный снова возникает на горизонте. Сначала легкая проверка, смешная картинка на почту, стикер в вайбер... Если жертва отвечает, тогда больше сообщений, потом долгожданный разговор или встреча. На встрече снова «Идеальный" много делится своими историями, выпускает на жертву свои накопившиеся эмоции. Чем-то похоже на дружеский разговор, вот только высказывает все "Идеальный".

Жертва слушает и терпит, в надежде, что в этот раз отношения получатся, вернутся к тому идеальному началу, какими они были раньше. Проходят дни и за встречей ничего не происходит. Круг замкнулся. Жертва опять грустит, и думает, "что я сделал не так". Через время все опять повторится, и опять. Жертве трудно понять, почему человек был так в ней искренне заинтересован и вдруг пропал, дистанцировался, стал холодным, нашел другую.

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Попадают в такие ситуации люди, в детстве пережившие опыт отвержения или критики. Они хорошо умеют распознать манипуляции и ложь. Но ведь тот "идеальный" в моменты разговора искренен, как же так? А дело в том, что людям, не умеющим справиться с внутренней бурей или болью, хочется ее вылить. Причем не идти к психологу, а найти кого-то доверенного, умного и доброго, которому можно слить эмоции. Этого доброго лучше привязать к себе общениями будущих отношений, так вернее, больше шансов, что не предаст и не по критикует.

Когда мы плачем, то бумажные салфетки очень нужны. Когда не плачем, то салфетки ждут своего часа в ящике стола. Да, когда такому "идеальному" нужно пожаловаться на жизнь, поделиться впечатлениями, вылить злость - поязвить или покритиковать, ему искренне нужен доверенный и внимательный слушатель. А когда высказал, тогда все, слушатель на время уже не нужен. И его можно забыть на время, до следующего раза. Жертва может делать, может не делать что-то, она не виновата. Она - салфетка, нужна на время чтоб вытереть слезы.

Если вы узнаете себе в одной из этих ролей, психотерапия может помочь. Почему я попадаю в отношения, где я нужен на короткое время, чтобы принять чужие негативные эмоции? Что было в моем прошлом такого, что я привык так себя вести? От этого можно избавиться и найти себе новые способы реагирования.

Также, если вы "держите" человека в отношениях, чтобы сливать на него негатив, что сливаете? Это можно проанализировать, отпустить и избавиться от негатива. Радости нам всем.опубликовано econet

Автор: Анна Солонина

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