Человек, который приносит несчастье

Обычные люди, совершенно не обязательно с признаками агрессии или зависти, но в их присутствии часто происходят плохие события. Не всегда, но регулярно.

Хороший, нормальный человек может приносить несчастья другим. У Пушкина есть стихотворение про анчар - это такое дерево ядовитое. Раньше считалось, что даже от испарений листвы анчара можно погибнуть, если посидеть под раскидистой кроной дерева некоторое время. А так - красивое зеленое дерево, ничего отталкивающего в нем нет на вид… Бывают и люди-анчары. Обычные люди, совершенно не обязательно с признаками агрессии или зависти, но в их присутствии часто происходят плохие события. Не всегда, но регулярно.

Бывают люди-анчары

Один владелец небольшой компании взял на работу сотрудника - совершенно обычного молодого парня на должность менеджера. Через некоторое время тяжело заболел коллега этого сотрудника, который сидел с ним в кабинете. Потом произошла серьезная авария, когда менеджер ехал с водителем на машине фирмы. Водитель получил сильные травмы, от машины ничего не осталось почти…

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В помещении произошёл пожар - причём проводку замкнуло именно в кабинете, где работал этот молодой человек. Дела компании пришли в полный упадок… А потом заболел и сам владелец бизнеса. За что бы ни брался «анчар», все кончалось провалом, убытками и конфликтами.

Обвинить парня было не в чем, но он сам сказал, что на предыдущих местах работы происходило то же самое. Он искренне не понимал, в чем дело!

Такое бывает. После общения с определенным человеком можем заболеть мы или наши близкие. Особенно это касается детей - они обладают высокой чувствительностью. Могут происходить убытки, аварии, травмы… Хотя человек не желает нам зла. Он не хочет плохого - а плохое все равно происходит.

Вот есть такое выражение - «чёрная вдова». Так называли женщин, у которых умирали один за другим мужья и возлюбленные. Во времена Пушкина была такая дама - Аврора Карловна Штернваль. Жених погиб накануне свадьбы, потом другой умер, потом она все же вышла замуж, но овдовела, потом это снова случилось… Даже поэт Маслов, написавший о ней поэму, тоже заболел и скончался. А сама Аврора прожила долгую жизнь. Она ни в чем не виновата, так распорядилась судьба.

Или вот в начале 20 века женщину по фамилии Уэбер обвинили в смерти четверых детей, двоих собственных и ещё двоих, за которыми она присматривала. Толпа хотела растерзать «людоедку», - так ее прозвали. Но следствие выяснило, что дети умерли по разным причинам, ничего криминального не обнаружили. А потом умер ещё один ребёнок, сын подруги, с которым играла оправданная дама. Закашлял и все… И тоже никакой вины миссис Уэбер в этом не было!

На войне, в путешествии, на промысле такого человека замечали очень быстро. И старались избегать соседства с ним, опасаясь его пагубного влияния; не до психологии было, речь часто шла о жизни и смерти. Считали такого человека «проклятым», часто он оставался в изоляции. А в Средние века вполне могли обвинить в колдовстве и казнить.

Наука до сих пор не разгадала этот феномен.

Может быть, человек - носитель какой-то скрытой деструктивной программы, полученной от родителей.

Может быть, он не осознаёт скрытый гнев и ярость, которые испытывает по какой-то причине.

Может быть, он энергетически не подходит другим людям; как не подходит группа крови, например. И вызывает анафилактический шок?

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Но вот странное дело: такой человек упорно выбирает работу с людьми и упорно старается налаживать контакты. «Чёрные вдовы» очень активно стремятся выйти замуж снова и снова, хотя должны бы подумать о других людях? Разобраться со своей программой? А те, при ком болеют дети, почему-то так и тянутся именно к детям…

В этом смысле показательна история «Тифозной Мэри» - женщина была переносчиком тифа. Она заразила большое сотни людей, 36 человек погибли. Но Мэри отказывалась обследоваться и заявляла, что вполне здорова. Она и была здорова, она была переносчиком опасной инфекции. И работу выбирала всегда в области общепита. Очень любила свою профессию! В конце концов ее посадили в тюрьму, только так удалось воспрепятствовать деятельности этой дамы. Странная настойчивость и удивительная приверженность профессии, не так ли?

Если вы заметили, что в присутствии человека регулярно случается что-то плохое, искренне поговорите с ним об этом. Нормальный человек задумается, как тот менеджер, о котором я рассказывала выше. Он ненавидел своего богача-отца, который его бросил в детстве. И в мечтах желал отцу разорения, болезней, аварий, пожаров… Юноше удалось разобраться со своей программой. И он сохранил работу; несчастья прекратились чудесным образом!

А если человек начинает вести себя как «Тифозная Мэри» и проявлять агрессию, обиду, упрямство, не желая вас понимать - очень жаль, но лучше прервать отношения. Феномен есть, хотя механизмы неясны. И надо подумать о своей безопасности.опубликовано econet.ru.

Анна Кирьянова

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