Человек с двойным дном

Что за наваждение, и зачем ты сама нашла это неудачное приключение на свою голову? Но все же так хорошо начиналось, так мило и романтично. Тогда не видно было, и даже не подозревалось у этого человека двойное дно...

Такое может случится, и происходит довольно часто. Встречаешься с человеком, общаешься с ним, поверяешь ему свою душу. И вдруг, по некоторым косвенным, а потом и прямым признакам, замечаешь, что мужчина этот будто с двойным дном. Это выражается в том, что на словах он твой лучший друг, а на дела все больше проявляет негативные черты в общении.

Отношения не с тем человеком

Например, ты делишься с ним своими достижениями, и понимаешь, что с ним что-то при этом происходит: то ли ревность просыпается к твоей дружбе с другими людьми, то ли зависть к твоим успехам. Идешь ты на вечеринку - он бурно реагирует, всеми силами против этого, и не хочет отпускать. Хотя, если ты остаешься дома, с ним - это не заканчивается ничем.

То есть, мужчине важно, чтобы ты не изменила ему, не нашла свою зону радости. Но взять тебя в свой мир он пока временит, и похоже, будет временить до самой пенсии.

Если ты занимаешься интересным делом, нашла ресурсное увлечение, хобби - нет одобрения, сочувствия, восхищения, и просто поддержки, со стороны такого партнера. Опять тебя не оставляет чувство, что он как будто завидует, и всячески хочет принизить твои заслуги в выбранной области. Что тут поделаешь, ведь никого не заставишь реагировать так, как тебе хочется! Вот ты и продолжаешь маяться, но общаешься с ним дальше.

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Ведь внешне ничего такого не происходит, мужчина адекватный, знакомый, свой, и даже временами очень приятный, и интересный в общении. Как говориться, может, когда хочет. А когда не хочет? Тогда партнер становится невыносимым. Он просто ест твою жизнь, и пожирает тебя самое. Из друга он становится в одночасье врагом, и даже не старается это скрывать.

Что за наваждение, и зачем ты сама нашла это неудачное приключение на свою голову? Но все же так хорошо начиналось, так мило и романтично. Тогда не видно было, и даже не подозревалось у этого человека двойное дно. Увы, то что есть, никуда не денешь, и переделывать взрослого сформировавшегося человека нереально. Что остается делать - опять бросать все, оставаться одной? Неприятно, жалко своего потраченного времени и душевных сил...опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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