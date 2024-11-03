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Чем больше мы имеем, тем больше опасность начать зависеть от этого

Источник: zen.yandex.ru 03 ноября 2024 6730
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Поклонение материальному превращает человека в бездуховное существо. Постоянная забота о жизненных благах не позволяет подумать о душе, развивает гордыню и черствость. Но слишком фокусироваться на духовном - тоже небезопасно. Вот объяснение этому.

Чем больше мы имеем, тем больше опасность начать зависеть от этого

Поклонение материальным ценностям выглядит как эгоизм, желание унизить и растоптать другого, как полное потребительство, как желание использовать другого человека в своих корыстных интересах.

Как выглядит поклонение духовности?

Если на материальном уровне все мы разобщены и подвержены эгоизму, то поклонение духовности, на первый взгляд, выглядит весьма красиво, в духовности много альтруизма. На духовном уровне все мы едины, и возникает ощущение красоты, единства и всеобщего счастья. Эти чувства похожи на любовь, и есть искушение спутать их с любовью.

Когда человек поклоняется не Богу, а духовности, которая связана с будущим, тогда он хочет, чтобы все были едины на поверхностном уровне, чтобы все были едины с ним, похожи на него, жили – как он, дышали – как он, уступали ему, подчинялись ему, любили его, – вся Вселенная должна быть едина с ним. Человек подсознательно хочет подчинить себе всю Вселенную и выстроить ее по своему образу и подобию. В этом случае конфликт неизбежен. Поскольку духовные ценности намного масштабнее, поклонение им гораздо опаснее, чем поклонение ценностям материальным.

Чем больше мы имеем, тем больше опасность начать зависеть от этого

Вспоминаю слова Сергея Есенина: «Грубым дается радость, нежным дается печаль». Когда-то эта фраза была мне очень близка, потому что в душе у меня часто бывала печаль, и я не знал, как преодолеть это чувство. Со временем я понял, что «грубые» – это те люди, которые живут материальным. Они эгоистичные, жадные, завистливые. Они поклоняются наслаждению, своему эго, они стремятся получать как можно больше удовольствий и радоваться жизни.

А «нежные» – это те, кто поклоняются духовности, будущему и хотят, чтобы мир был прекрасным, а отношения между людьми – идеальными. Они печальны, потому что подсознательно понимают, что никогда мир не будет соответствовать их идеалам, их искусственной, нарисованной картине мира.Их интеллект и понимание развиваются, но они серьезны, печальны, и их чувства начинают оскудевать.

Эти люди внутренне проявляют гораздо более сильную агрессию к миру, чем эгоистичные и приземленные материалисты. Как правило, люди, поклоняющиеся высоким духовным ценностям и утратившие единство с Богом, долго не живут, поскольку лишаются сил – и внутренних, и внешних. Им остается либо отказаться от духовности и начать поклоняться материальному, либо умирать.

Поэтому в атеистическом обществе молодежь сначала верит в идеалы, живет будущим, а потом отворачивается от этих идеалов и начинает думать только о деньгах, о благополучии, утверждая, что альтруизм, единство, любовь – это сказки.

Человек, живущий телом, думает только о себе, конкурирует с другими и всегда ставит себя на первое место. Человек, поклоняющийся духовности, – альтруист, он готов уничтожить себя ради других. Он ощущает, что все едины, но при этом считает, что все должны быть едины с ним, похожи на него. Он пытается весь мир вогнать в рамки своих представлений.

Человек, зацепленный за духовность, слишком серьезен. Он унывает, осуждает, сожалеет о прошлом. Он воспринимает мир исключительно сознанием, и его картина мира начинает конкурировать с Божественной реальностью. Чем активнее он выдвигает на первое место свою картину мира, тем агрессивнее он становится внутри по отношению к окружающей его действительности, которая не соответствует его идеалам и представлениям о том, как устроен мир.

Чем больше мы имеем, тем больше опасность начать зависеть от этого. Духовные ценности – это огромное счастье, но обладание ими может стать более опасным, чем обладание ценностями материальными.

Единобожник видит любовь во всем. Любовь побеждает, перевоспитывает и меняет мир. Человек, который не достиг истинного единобожия, делит мир на добро и зло. Тогда на первое место выходят сознание, правильность поведения, контроль над ситуацией. Такой человек начинает жить головой, а не душой.опубликовано econet

Автор Лазарев С.Н.

Иллюстрации Helene Traxler 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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