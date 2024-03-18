Чем грозит вмешательство в чужую жизнь?

Есть люди, которых хлебом не корми, а дай кого-нибудь поучить жизни. Они раздают свои "мудрые" и часто непрошенные советы направо и налево. Вот только окружающие воспринимают такую помощь не всегда благосклонно. Стоит задуматься: "А нуждаются ли в моих рекомендациях?"

“Большая часть наших стрессов является результатом того, что мы мысленно занимаемся чужими делами. Когда я думаю: «Вам нужно найти работу; я хочу, чтобы вы были счастливы; вы должны прийти вовремя; вам нужно лучше о себе заботиться», я занята вашими делами. Мысленное занятие вашими делами мешает мне заниматься своими собственными. Я отделена от самой себя и удивляюсь, почему моя жизнь не идет так, как надо. Знаю ли я, что правильно для меня? Это единственное дело, которое меня касается.“ Байрон Кейти “Любить то, что есть”

Почему мы стремимся раздавать советы

О каком роде вмешательства пойдет речь? Развиваясь духовно, вам становятся доступно понимание мотивов своего поведения и поведения других людей. Ваше сознание расширяется, и вы способны видеть больше, чем те люди, которые вас окружают. И у вас появляется желание помочь человеку, просветить его, при чем часто, независимо от его желания. Можно ли помогать без спроса, раздавать советы, которых не просили, к чему это приводит, а также как помочь близким, если они страдают? Ответы в статье.

Потребность раздавать советы как этап развития

Есть два типа людей с потребностью раздавать советы:

Те, кто развивается, читает книги, ходит на тренинги, получает кучу осознаний. Им кажется, что они теперь просветлились, все знают, и у них возникает непреодолимое желание просветить близких, рассказать, как им надо жить.

Вторая категория – люди, которые знания не применяют на практике. У них есть какая-то боль, они ищут причину, вроде как и замечают, но еще не осознали. Эти люди начинают всем раздавать советы, вместо того, чтобы собой заниматься. Потому что нужно рану ковырять, а это больно, лучше других “лечить”.

Потребность раздавать советы – это определенный этап в жизни. После того, как человек потыкал на всех пальцем и до него дошло, что это его кривое зеркало, его проблема, и он начинает с ней работать, советы как-то очень быстро исчезают.

Но есть люди, которые зависают в этом надолго, и это уже становится стилем жизни.

Что происходит, когда вы помогаете без спроса или если вашу помощь не готовы принять

1. Вы чувствуете упадок сил

Если вы чувствуете упадок сил, это говорит о том, что вы вложились не туда.

Варианта два: или вас не просили, а вы вложились; или вы привязаны к результату.

Вы начинаете работать с человеком, общаться с ним, думаете о том, как ваш совет ему поможет. И вам важно, чтобы это произошло, а происходит как-то иначе.

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Очень часто так попадаются целители. Хочется, чтобы получилось.

Или, например, к тренеру пришли сто человек на курс, он хочет, чтобы все сто получили результаты. Трое не получили, он фокусируется на них – в результате у него упадок сил, потому что не туда была направлена энергия.

Бывает, что вас просят о помощи и вы помогаете, пытаетесь решить чужие проблемы. Поначалу вы чувствовали воодушевление, но потом наступает опустошение, усталость.

Это стадия когда тот, кому вы помогаете, становится “паразитом”. Он привыкает, что за него решают проблемы, не развивается сам, тянет с вас энергию. И вам плохо, и ему. Образуется своего рода связь, которую нужно разрывать.

Подумайте, нужно ли продолжать потакать каждой просьбе такого друга, который в очередной раз отказывается решать свои проблемы сам и втягивает в это вас?

Прежде чем бежать сломя голову помогать, выручать, задумайтесь, что вами руководит. Такая ли ужасная ситуация у человека или это перекладывание проблемы с больной головы на здоровую?

2. К вам приходит “обратка”

Бывало ли у вас такое: пытаетесь людям что-то рассказать, донести, а ответ – обратка в виде неблагодарности, например?

Помогаешь человеку, делаешь для него все, в результате слышишь сплошной негатив, потому что у него были свои ожидания.

Не всегда человек может взять то, что вы даете. Он может взять только на минимальном уровне. А вы могли ему рассказать, как это будет классно, когда он возьмет по полной. А он не готов ни энергетически, ни вибрационно, ни ментально.

Пока человек не перейдет на следующую ступеньку развития, все равно вы ему не поможете, а негатива в ваш адрес будет много.

Еще желательно не раздавать советы, консультации бесплатно. То, за что не платят, как правило, не ценится.

Если вы являетесь специалистом в какой-то консалтинговой сфере, проводите консультации за деньги. Здесь вероятность того, что человек будет применять сказанное вами, в разы увеличивается.

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3. Вы нарушаете закон свободы воли и выбора

Один из главных законов Вселенной – это закон свободы воли и выбора человека.

Не многие знают, что у них есть выбор и что они обладают какой-то свободой, но на уровне высших аспектов этот закон действует всегда.

Один из законов мастеров, целителей – никогда без запроса не вмешиваться.

Чем это грозит человеку? Вы идете по улице и видите, что человеку нужна помощь, видите, что можете помочь и подходите. Один раз помогли, 2-й раз помогли, 3-й раз помогли, потом наступает за это расплата, за то, что вы лезете без просьбы.

Это женское качество. У женщин на подсознании прописано, чем больше она отдает, тем больше она получает того же.

В жизни бывает так, что вы отдаете человеку, а обратка совершенно другая. Вы к человеку с уважением, с любовью, помогаете, поддерживаете его, а он вас начинает презирать, ненавидеть и всячески выказывать свое неуважение.

Когда вы помогаете без запроса, но он об этом не просил, человек может почувствовать себя униженным, оскорбленным, особенно если речь идет о мужчине. Про это не стоит забывать.

Поэтому любая помощь хороша, когда ее попросили.

4. Вы тормозите развитие души, забираете силу у того, кому помогаете

Если бы малыш, когда учился ходить, не падал и не вставал, а вы бы вы все время его поддерживали и не отпускали, он бы так и не научился ходить.

Это же применимо ко всем людям, особенно к выросшим детям. Иногда нужно набивать шишки.

Вы никогда не можете знать, с какой задачей пришла эта душа в эту жизнь. Возможно, он как раз и пришел набить эти шишки. Возможно, в этом и заключается его предназначение: пройти через этот опыт, собрать этот негатив, для того чтобы потом создать нечто грандиозное.

Так рождается большинство тренингов и семинаров. Человек сталкивается с какой-то проблемой, ищет всевозможные способы внутри себя это проработать. Прорабатывает, потом делится этим с другими, потому что видит, что другим людям тоже это нужно.

Но если бы он не падал, не наступал на эти грабли, то вряд бы это произведение родилось.

Если рядом кто-то пытается постоянно помочь, подсказать и поддержать, то оказывают ему медвежью услугу. А поскольку нарушается закон свободы воли и выбора, т.е. вмешивается в тот курс, который выбрала для него душа, обратка приходит к вам.

И чем чаще вы так поступаете, тем серьезнее обратка. Поэтому вовремя останавливайтесь.

Вы забираете у человека силу, не даете ему развиваться.

Наглядный пример с выросшими детьми и родителями. Родители всю жизнь подстилают ребенку соломку, всячески оберегают его от трудностей. В итоге вырастает этот ребенок полностью неприспособленный к жизни.

Особенно тяжело когда это мальчик. Его не учили действовать, достигать целей. Он знает, что все, что он ему нужно, он может получить от родителей.

В итоге родители стареют, а все равно вынуждены решать все вопросы выросшего ребенка.

Такой ребенок, попадает в аварию, разбивает машину или попадает в неприятную историю, влезает в долги, которые родители вынуждены выплачивать, потому что ребенок не способен.

Это и есть обратка для родителей. Все потому, что вовремя не отпустили, не дали развиваться самому, забрали силу.

В каком случае нужно помогать

Не просят – не лезь. Не случайно появилась эта пословица. Она духовная, метафизическая и эзотерическая.

Помогать человеку нужно только в том случае, если он попросил. Если вы видите, что нужна помощь и не можете не вмешаться, предложите ее. Если человек согласится, тогда рассказывайте.

Ваша помощь может быть актуальна в одном случае – когда человек готов увидеть реальную ситуацию. Пока он ее не видит, вы только потратите свою энергию. А когда вы ее тратите, вы чувствуете себя бессильными.

Поверьте, если у вас есть внутри такая потребность, если у вас на роду написано делиться с людьми своим опытом, своими наработками, всегда есть те люди, которые ждут этого.

Вам нужно просто открыться. Не пытаться осчастливить кого-то. Насильно мил не будешь.

Как помочь близким, если они страдают

Поддержите. В основном, когда человек жалуется, он не хочет совета, он хочет поддержки, понять, что он не один. Поэтому поддерживайте, при этом не погружайтесь вместе с ним в его негатив, не подхватывайте его, держите нейтралитет. Что толку от вашей помощи, если вы вдвоем провалитесь.

Поэтому поддерживайте, при этом не погружайтесь вместе с ним в его негатив, не подхватывайте его, держите нейтралитет. Что толку от вашей помощи, если вы вдвоем провалитесь. Высказывайте свое мнение, если вас попросили, при чем не один раз . Только тогда давайте советы. Убедитесь перед этим, что человек действительно готов услышать и будет применять.

. Только тогда давайте советы. Убедитесь перед этим, что человек действительно готов услышать и будет применять. Учитесь доверять близким, они тоже подходят уроки как и вы. Только вы осознанно это делаете, а они нет.

Встаньте на место того человека, которого поучаете. Вам приятна, полезна была бы та помощь, советы, что вы предлагаете? Вы не можете этого знать, потому что не были на его месте. Вы не знаете его истинных мотивов: почему он так поступил, что привело его к этому, почему он не решается на очевидно простой для вас шаг? опубликовано econet

Автор Алена Старовойтова

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