Чем хорошие отношения отличаются от плохих

Давайте, я вам сейчас "один вещь" скажу, но вы не обижайтесь (с). Один очень очевидный вещь: "Мы все в чём-то схожи, а в чём-то различны".

Этот факт, если в него хорошенько вдуматься, мог бы всех помирить, и сделать всех счастливыми. Но не тут то было, капитан Очевидность здесь бессилен. Этим характерны все очевидные факты - кажутся такими простыми и понятными, но ни фига не помогают. Потому что на деле вся соль заключается не в факте, а в позиции, которую люди занимают по отношению к нему.

Хорошие и плохие отношения - в чем разница?

С данным фактом у двух людей возможны четыре варианта развития событий.

"Мы с тобой так похожи, и это хорошо для меня". Потому что ты разделяешь мои убеждения и ценности. Потому что ты меня понимаешь, мне не нужно тебе всё объяснять. Я рядом с тобой могу расслабиться и чувствовать себя в безопасности.

"Мы с тобой так похожи, и мне от этого скучно". Мы с тобой словно братья-близнецы, которых каждый день одевают в одно и то же. Мы думаем одинаково и поступаем одинаково. Я знаю тебя как облупленного, и могу предсказать каждый твой следующий шаг, потому что я поступил бы так же. Мне хочется от этого зевать.

"Мы с тобой разные, и мне от этого плохо". Ты слишком быстрый, медленный, чёрный, жёлтый, белый, горячий, холодный, эмоциональный, рациональный, изменчивый, стабильный, любишь футбол, любишь магазины - нужное подчеркнуть. Это неприятно, страшно, стыдно, отвратительно или бесит. Твоя инаковость слишком велика, уродлива, неприемлема или невыносима для меня.

"Мы с тобой разные, и мне это интересно". Вот ты какой! Я хочу, чтобы ты взял меня за руку и повёл в свой мир. Чтобы ты показал мне свой горячий снег и белую кока-колу. То, как ты умеешь есть несъедобные вещи и радуешься тому, о чём мне хочется забыть через три секунды. А потом я так же покажу тебе свой мир.

Другой человек сочетает в себе и сходства, и различия. И похоже, что отношения, в которых тяготятся схожестью и отвергают различия, называются плохими, а отношения, где удаётся наслаждаться схожестью и интересоваться различиями - хорошими.опубликовано econet

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Автор Андрей Ралько

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