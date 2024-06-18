Чем похожи и чем отличаются везучие и невезучие люди

Почему в одних и тех же обстоятельствах кто-то чувствует себя счастливым, а кто-то несчастным? Вся соль в том, на чем человек фокусирует свое внимание. Важно уметь разглядеть свою удачу. Мы сами определяем, в чем нам повезло, а в чем - нет.

Везучих и невезучих объединяет одно: они обращают внимание на мелочи. Только на разные мелочи. Невезучий человек вздыхает: опять ему не повезло! Опять это вечное невезение! Дешёвые билеты расхватали прямо перед ним. Нужный трамвай уехал. Впереди в кинотеатре сидит громадный мужик. Ничего не видно! И ещё поскользнулся и упал. Видите, как много плохих событий? Это семена будущих неприятностей. Удобрение для баобаба Невезения. Целая куча невезения!

Записывайте свои удачи и своё везение

Везучий человек радуется: опять свезло! Нужный трамвай пришёл быстро! Удалось купить дешёвый билет со скидкой. В кинотеатре в этот раз впереди никого не было. Все отлично видно. А потом как поскользнулся! Как упал! Но ничего себе не повредил. А мог бы убиться. Опять повезло.

Эти маленькие семена - для будущего урожая счастливых событий. Это удобрение для яблони Удачи, на которой растут золотые яблоки. Везучий человек выращивает своё Везение, собирая маленькие удачи.

Разница только в том, что везучие люди не обращают внимание на мелкие досадные неудачи. Их как бы и нет. Это пустяки. Внимание везучего человека направлено на счастливые события.

А внимание невезучего приковано к мелким неудачам, вот и вся разница.

Одни тренируют внимание и потом видят все больше удачных событий и счастливых возможностей.

Их самооценка растёт! Это неспроста мне так везёт. Это мир благосклонен ко мне. И везучие люди решительнее действуют, свободнее принимают решения.

А невезучие видят все больше подтверждений, что им предназначена плохая участь неудачников. И уже боятся действовать. Не доверяют миру. И снова поскальзываются и падают, потому что привыкли…

Записывайте свои удачи и своё везение, даже самое крошечное. Кофе как раз хватило на одну чашку. Здорово. Удачно пошутил, все смеялись! Отлично. Без проблем оформил документы. Ура! Купил со скидкой красивую чашку. Свезло! Вы везучий человек.

А мелкие неудачи не записывайте и не обращайте на них внимания. Они того не стоят.

И это не пресловутое позитивное мышление. Это тренировка внимания, умение видеть и распознавать маленькое везение. И приучать себя к мысли о том, что вы - везучий человек.опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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