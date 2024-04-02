Чему нужно научить сына? Советы мамам мальчиков

Сын - самое дорогое, что есть у матери. Как воспитать из него достойного человека, мужественного и в то же время душевного и отзывчивого? Нужно ли скупиться на проявление нежных чувств или быть суровой и строгой? Вот 20 полезных ренкомендаций.

Основы педагогики предусматривают разный подход в воспитании мальчиков и девочек. Так как главный человек, на которого ложится вся ответственность за этот процесс, - мама, ей и приходится искать пути как привить ребенку те или иные качества. С девочками вроде бы проще. Дочь одного пола с мамой, поэтому срабатывает и опыт детства самой родительницы, и интуиция, и понимание женской сути.

Рекомендации мамам мальчиков

А как же быть с мальчиками? Где отыскать ту золотую середину между строгостью и дозволенностью? Как не забаловать лаской или, наоборот, не превратиться в ментора, желая воспитать в сыне мужские качества?

Для вас 20 практических рекомендаций для гармоничного воспитания сыновей

1. Позвольте ему испортить столько вещей, которое он однозначно испортит. Если каждый раз падать в обморок, когда паренек будет возвращаться домой в порванном спортивном костюме или джинсах, у вас не хватит нервов. Поймите, это естественный ход вещей: мальчик падает с велосипеда или самоката, лазает через ограды и заборы, играет в футбол в грязи и дерется со сверстниками.

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2. Позвольте ему освободить энергию — это могут быть боксерские перчатки, гантели, перекладина в виде турника, водоем или домашняя собака. Дети необычайно энергичны. Они никогда не устают. Дайте сыну возможность щедро растрачивать свою энергию.

3. Позвольте ему помогать окружающим. Только не заставлять! Пусть помощь будет его доброй волей - это зажигает огонек в сердце и делает его чутким. Служите сами примером - помогайте людям.

4. Прививайте сыну понимание того, что добиться совершенства помогает практика. Речь не только о спорте или музыке, это о любой сфере жизни. Прививайте правильные привычки, которые пригодятся уже взрослому мужчине.

5. Отвечайте правдиво сыну, когда он задает вопрос «Почему?». Не отмахивайтесь и не старайтесь придумать «подходящий» ответ. Иначе ребенок перестанет обращаться к вам в минуты затруднений. Объясните, где имеются источники информации (например, в интернете).

6. Научите мальчика выражать словами свои чувства. Маленький человек может кричать от гнева, прятаться от страха, плакать от обиды. Разъясните ему, что это естественные, нормальные эмоции, которые подсказывают телу, как себя вести. Когда он станет большим, то будет понимать разницу между гневом и смущением, разочарованием и печалью, научится управлять эмоциями, которые будет переживать.

7. Увлекайтесь интересами сына - вникните в нюансы флорбола и выучите фамилии членов его излюбленной команды. Слушайте вместе музыку любимого исполнителя. Будьте заинтересованным участником его жизни, а не равнодушным наблюдателем.

8. Гуляйте вместе. Отложите прочь гаджеты. Просто оденьте куртки и шагайте по осенним дворам. Наблюдайте жизнь, находите забавные моменты. Это неповторимо.

9. Будьте фанатом своего сына. Гордитесь его успехами (даже маленькими), делитесь ими. Хвалите мальчика и не уставайте говорить ему, какой он молодец.

10. Научите его элементарным хозяйственным навыкам: убирать за собой вещи, готовить простую еду, стирать и гладить. Таким образом он будет более подготовлен к взрослой жизни. А если он будет учиться в университете в другом городе? Кто о нем позаботится. Тут-то полезные навыки и пригодятся!

11. Читайте сыну вслух и вместе с ним. Дети превращаются в читателей на коленях собственных родителей. Воспитывайте своим примером любовь к чтению – самой полезной привычке.

12. Поощряйте танцы своего сына. Музыка и танец сближают, дарят позитивные эмоции. Танцуйте вместе. Будьте современной мамой.

13. Находите для него примеры хороших людей — умных, отважных, сильных, одаренных и честных. Рассказывайте ему биографии великих исторических личностей. Пусть это его вдохновляет.

14. Научите своего мальчика хорошим манерам: отвечать «спасибо» и «пожалуйста», подавать руку дамам, предлагать свою помощь, уступать место в транспорте и пр.

15. Позвольте сыну иметь то, во что он будет верить. Мальчик неоднократно будет переживать страх или тревогу, или просто будет скучать по вас. Дайте ему то, на что он сможет опереться, когда будет трудно.

16. Научите его быть деликатным и нежным - к малышам, кошкам, собакам, цветам, деревьям, чужим переживаниям.

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17. Научите сына проигрывать. Быть победителем всегда невозможно. Научите мальчика тому, что иногда будет и проигрывать тоже. Главное – уметь не сдаваться.

18. Пусть отец научит сына главным вещам. Нужно позволить отцу быть задействованным в процессе воспитания мальчика с самого начала. Это сформирует у него мнение: его папа знает всё. Ведь отец для мальчика - особый человек, который найдет ответы на все вопросы.

19. Постройте вместе крепость. Соорудите прямо посреди комнаты подобие крепости. Воспользуйтесь стульями и подушками. Это даст мальчику знание о том, что каждая простая вещь имеет свой потенциал, чтобы стать волшебной.

20. Целуйте и обнимайте сына! Не бойтесь, что он вырастет неженкой и слюнтяем. Мальчики очень нуждаются в любви и ласке. Ваша любовь станет тем путеводителем, который поведет его по жизни. А уверенность в том, что он нужен и важен, поможет добиться успеха.

Мать – особенный человек в жизни каждого из нас. Для сына она – бесконечный источник покоя и ласки. Мудрый советчик и друг. Человек, который мысленно всегда рядом, в любую минуту. Та, которая научила делать первые шаги в этой жизни, привила основы необходимых знаний и умений. Та, которая всегда поймет и придет на помощь.

Даже когда ваш мальчик вырастет и в его жизни появится новая женщина, вы останетесь его мамой. Незаменимой и любящей.опубликовано econet

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