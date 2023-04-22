Что будет, когда вы встретите действительно своего человека

Каждый из нас представляет любовь и отношения по-разному. Психолог Виктория Кирста расскажет какие существуют мифы о том, что же может быть, если вы встретите своего любимого и единственного.

Есть несколько мифов о том, что будет, когда вы наконец встретите Его – своего любимого, родного и "правильного" для вас человека. И часто именно эти мифы и мешают увидеть этого человека и построить с ним действительно счастливые и гармоничные отношения, возможно, даже на всю жизнь.

6 мифов о том, что будет, когда вы наконец встретите Его

Поэтому я решила собрать несколько таких мифов и развенчать их. Итак, вот этих 6 самых распространенных и от этого самых опасных мифов.

1. "Если вы встретите своего человека, то вам уже не нужно будет работать над отношениями, ведь одной вашей любви уже будет более, чем достаточно"

Нет, нет и еще раз нет - одной любви не бывает достаточно. Ведь тогда все те пары, которые когда-то так сильно и искренне любили друг друга никогда не разошлись бы. Поэтому для того, чтобы этого не произошло и с вами, забудьте об этом мифе и лучше вспомните о том, что любовь - это прежде всего ваши действия по отношению к вашему любимому человеку и его по отношению к вам, которые вы вместе делаете каждый день.

Ну, или не делаете, наивно полагая, что одной любви будет вполне достаточно. Поэтому либо вы делаете что-то для того, чтобы пламя вашей любви с каждым днем ​​горело все сильнее и ярче, или же просто пускаете все на самотек, но тогда не удивляйтесь, если со временем вы поймете, что это пламя между вами уже давно и бесповоротно угасло. Выбор, как и всегда, только за вами.

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2. "Правильный человек будет интуитивно знать, как вас нужно правильно любить и чего вы от него хотите"

Ну подумайте сами: откуда ему это знать, если вы ему этого не сказали или вы и сами до конца этого не знаете? Ну, разве что он экстрасенс, но не всем же так везет. Поэтому лучше скажите, что бы вы хотели, чтобы делал ваш партнер, чтобы вы чувствовали себя действительно любимыми. Объясните ему, какой у вас "язык любви" и обязательно спросите то же самое и у него тоже.

3. "Ваш любимый человек будет всегда и во всем соглашаться и дополнять вас"

Нет, всегда точно не будет. Даже и не мечтайте об этом и не ждите этого от него. Ведь ваш любимый человек - это прежде всего полноценная личность со своими собственными взглядами, мыслями, стремлениями и желаниями, а не просто ваш клон или бледная тень, которая всегда и во всем будет с вами соглашаться.

Вы просто будете друг с другом на одной волне, но это не значит, что ваши взгляды должны абсолютно всегда и во всем совпадать. Хотя, конечно, в базовых вещах, таких как, например, планы на будущее или распределения ролей в семье вашим взглядам все же лучше совпадать.

4. "С действительно правильным для вас человеком вы никогда не будете ссориться"

Будете, и даже не один раз. Все ссорятся и это вполне нормально в близких и доверительных отношениях. Другой вопрос, как вы будете выходить из ваших ссор и конфликтов. Ведь "правильно" ссориться еще тоже нужно уметь.

Поэтому если вы ссоритесь, но не обижаете друг друга, не пытаетесь как-то "уколоть" или задеть, а стараетесь найти какой-то компромисс и такой выход из ситуации, который бы максимально удовлетворил вас обоих, тогда все у вас будет хорошо, не переживайте из-за этого.

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5. "С вашим любимым человеком вы захотите проводить все свое свободное время"

Это вряд ли, ведь как бы вы не любили друг друга, но все же иногда хочется побыть и наедине. Да даже для того, чтобы просто банально перезарядиться, заскучать друг за другом, а уже потом с новыми силами и интересным опытом снова броситься в объятия любимому человеку и поделиться друг с другом, что вы интересного делали и узнали за это время, что вы проведи отдельно.

Поэтому никогда не забывайте о личном пространстве и времени только для себя. Ведь это не только вполне нормально, но и еще очень важно для гармоничного развития ваших отношений. Всегда помните об этом.

6. "С правильным для вас человеком вы наконец навсегда забудете о своем одиночестве и теперь всегда будете счастливы"

А вот это, пожалуй, один из моих "любимых" мифов в который почему-то верят так много людей. А ведь все дело в том, что если вы так и не научились быть счастливыми в одиночестве, так и не полюбили проводить время наедине сами с собой и просто кайфовать от своей жизни уже здесь и сейчас, не ожидая, когда вас кто-то спасет и осчастливит, то вам это не удастся и с кем-то.

Вы еще и будете его отпугивать своими постоянными ожидания, ну когда же он уже сделает вас невероятно счастливыми и довольными собой и своей жизнью. Поэтому сначала станьте счастливы сами по себе, а потом уже и ваш любимый человек захочет разделить и приумножить вашу радость и счастье. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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