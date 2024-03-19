Что бы вы ни делали, этого все равно будет недостаточно для других!

Иногда все, что бы вы ни делали, кажется недостаточным для окружающих вас людей. Либо это «не совсем хорошо», либо это их «полностью не удовлетворяет». Но знаете что? Вас это волновать не должно! Вы должны поступать так, как считаете нужным.

Для многих людей все, что мы делаем, оказывается «недостаточно хорошо», а то и вовсе «плохо». Они заставляют нас чувствовать себя неудачниками. И надо сказать, что подобные ситуации очень деструктивны, они разрушают нас изнутри, особенно если речь идет о близких людях, семье или партнере. Но у такого поведения со стороны окружающих есть совершенно конкретная цель: держать нас в своей власти и подчинять строгим моделям поведения, заставляя перенимать их ценности.

Все, что мы делаем, для окружающих будет недостаточно хорошо: 3 шага к освобождению

И хотите верьте, хотите нет, но такой тип отношений сегодня очень распространен. Кого ни спроси, всегда найдется родственник, друг или коллега, которым все, что бы мы ни делали и что бы ни говорили, все будет не так. Для них мы всегда и во всем ошибаемся. Но мы не должны ставить свою жизнь в зависимость от того, как реагируют на наши действия окружающие. Важно как можно скорее избавить себя от подобных ненужных страданий. И сегодня мы вам расскажем, как это сделать.

На практике такими качествами, как эмоциональная открытость, активное слушание или взаимность, обладают очень немногие. Все дело в том, что все люди очень разные и сложные, и под словом «уважение» каждый понимает что-то свое.

Нужно иметь в виду, что человеческая личность и человеческая сущность — это бесчисленное множество измерений.

Существует несколько факторов, из-за которых люди могут неадекватно реагировать на действия близких.

Страхи. Очень часто люди выбирают так называемые «ограничивающие отношения», когда люди хотят полностью контролировать других, чтобы их не потерять. То есть страх заставляет нас унижать других, чтобы таким образом получить над ними власть. Это помогает хоть как-то самоутвердиться, но лишний раз подтверждает нашу низкую самооценку.

Воспитание и образование. Это фундаментальный аспект. Если мы в детстве были лишены здоровых связей с другими людьми, нам не хватало уверенности в близких и никто не показал нам, что означает взаимоуважение, то, скорее всего, нам просто не будет хватать адекватных стратегий в личностном и эмоциональном поведении.

Наши личные интересы. Наши устремления часто эгоистичны. Здесь бывает неважно, как нас воспитывали и чему учили. Есть люди, которые стремятся контролировать все свое окружение, а потому заставляют всех играть только по своим правилам.

Все это четко объясняет нам одну простую вещь: человек хорошо приспособился носить «доспехи». И никто не скажет вам наверняка, что скрывается за этой толстой оболочкой. Однако, чем прочнее броня, тем сложнее личность, которую она защищает.

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Как защитить себя от людей, для которых что бы вы ни делали, все будет «недостаточно хорошо»

Твои приоритеты — это твои приоритеты, не мои

Уверены, что в жизни вам уже приходилось хотя бы раз испытывать нечто подобное. Когда вы вдруг понимаете, что ваши ценности не разделяют окружающие. Да что там не разделяют, просто даже не принимают во внимание. Например, вы решили стать вегетарианцем, а ваша семья только иронизирует над вами и вашим выбором.

Или вы приходите домой знакомить родственников со своим новым партнером, а вам говорят, что «вы заслуживаете кого-то получше». И здесь, прежде чем оскорбляться и чувствовать себя униженными, постарайтесь понять вот что:

Каждый человек имеет свой собственный взгляд на вещи. Просто некоторые не уважают точку зрения других и всячески стараются навязать свое мнение. Они считают, что их правда вернее.

Просто некоторые не уважают точку зрения других и всячески стараются навязать свое мнение. Они считают, что их правда вернее. Но это неправильно. Так что всякий раз, как вы будете оказываться в подобных ситуациях, подумайте о следующем:

Мы не спутники, которые вращаются вокруг определенной планеты. Мы — свободные существа, имеющие право жить в собственном мире, не теряя при этом чувства собственного достоинства.

Никто не в праве навязывать, как нам надо жить, и каким образом мы должны обрести свое личное счастье.

Для меня хорошо то, что делает меня счастливой

Если то, что вы делаете, говорите или защищаете, делает вас счастливыми, то остальное просто не имеет значения. Каждый ваш шаг и выбор определяет ваш путь. Из всего этого и складывается ваша жизнь, а она принадлежит только вам, и никому другому. А потому имейте в виду следующее: если окружающие по какой-то причине не принимают или критикуют ваш выбор, если для них «недостаточно хорошо» все, что вы делаете, то это их проблема, а не ваша. Ведь в вашей «шкуре» им не побывать никогда. Поэтому очень важно понимать в первую очередь себя и свои потребности.

Если же вы живете только для того, чтобы угодить другим или же каким-то образом приспособиться к ожиданиям окружающих, ваша жизнь просто перестает иметь всякий смысл. Чтобы построить свое личное счастье, необходимо мужество, нужно знать себе цену и бороться за то, чего вы действительно заслуживаете.

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Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так, как хотят другие

Конечно, никто из нас не застрахован от ошибок. Все мы можем поступить плохо, и здесь любящие нас люди помогут нам исправиться и стать лучше. Однако те, кто исправляют нас изо дня в день, наказывает, унижает, высмеивает и пр. — не помогает, а угнетает нас, разрушает как личность.

И если рядом с вами есть такой человек (который действует таким образом), то поймите, что он вряд ли изменится в будущем. Обычно те, кто изначально не склонен к сопереживанию, не могут обрести этого качества и в дальнейшем.

Важно понять одну очень простую вещь: жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастными. Расставьте правильно приоритеты. Это вы и ваше личное счастье! И если для кого-то все, что вы делаете, «недостаточно хорошо», то и не старайтесь больше, примите это и постарайтесь отдалиться от таких людей.

Вы сами должны оценивать то, что делаете. Вы знаете, когда делаете что-то хорошо, а когда не очень. Разумеется, вы делаете это в соответствии со своими ценностями. И пусть никто не нарушает этого равновесия и не посягает на вашу самооценку. опубликовано econet

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