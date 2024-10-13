Что делать, если личная жизнь не складывается

Вам не удается построить долгосрочных отношений? Вы сходитесь с человеком, но через некоторое время расстаетесь и ситуация повторяется с другим партнером? Снова испытываете чувство безысходности и одиночества? Постарайтесь посмотреть на себя со стороны и понять, почему у вас не складывается личная жизнь.

Объективная оценка ситуации позволит оценить, какие обстоятельства приводят к расставаниям. Выясним основные причины, которые могут мешать строить отношения.

Как наладить личную жизнь

Основные причины разрыва отношений

1. Вы подсознательно боитесь близких отношений. Если вам хочется любви, но при этом вы боитесь впускать людей в свой мир и не хотите, чтобы кто-то видел ваше истинное «Я», то построить крепкий союз вряд ли удастся.

2. Возможно, вы не хотите брать на себя ответственность или в вашем подсознании сохранился неудачный опыт брака родителей. Помните, что там, где есть страх, нет места любви.

3. У вас низкая самооценка. Если вы подсознательно считаете, что недостойны благополучных отношений, возможно, вы некоторыми своими действиями отвергаете достойных партнеров и рассматривайте союз с теми, с кем заведомо ничего хорошего не выйдет.

4. Вы не можете объективно оценить свое поведение. В этом случае лучше обратиться к психологу, который поможет понять, что именно мешает вам построить долгосрочные отношения.

Если вы сейчас не состоите в отношениях, попробуйте найти выгоды одиночества. Именно одиночество помогает нам лучше понять себя, разобраться в своих желаниях и целях. Не зря специалисты в сфере психологии рекомендуют людям минимум год прожить в одиночестве. Ведь если человек научился быть счастливым наедине с самим собой, то в семейной жизни у него не возникнет проблем.

Советы для тех, кто находится в «активном поиске»

1. Не бойтесь подходить к тем, кто вам нравится. Некоторые считают, что это неуместно. Но на самом деле человек, который вам нравится, также может быть одинок, а общение с вами будет ему только в радость.

2. Общайтесь чаще. Попробуйте посчитать, сколько раз в день вы разговариваете с человеком, который вас интересует. Психологи утверждают, что привязанность редко возникает спонтанно, она рождается из коротких разговоров. Поэтому старайтесь общаться больше. Если вам сложно, используйте различные техники и приемы, всему можно научиться.

3. Не будьте замкнутыми. Ищите новых друзей. Меньше смотрите TV и меньше времени тратьте на Интернет. В жизни есть масса более интересных вещей.

4. Будьте уверены в себе. Если вам не хватает уверенности, развивайте ее. Полезно работать над своим внешним видом, это повышает самооценку. Можно сменить прическу, макияж, гардероб. Также полезно заниматься саморазвитием. Это помогает отвлечься от грустных мыслей и вернуть вкус к жизни.

Следуйте этим рекомендациям, тогда ваши шансы на создание крепких отношений существенно повысятся.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet