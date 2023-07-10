Что делать, если мужчина и НЕ отпускает, и НЕ держит

Зачем вы страдаете из-за того, кто не может определиться – нужны вы ему или нет? Зачем бежать к тому и делать все ради того, кто «и не отпускает, и не держит»? Ведь если мужчина только красиво говорит, что вы ему нужны, но при этом никак этого вам не показывает, то грош цена его словам.

Это когда ему и хорошо, что вы всегда рядом, но при этом вы не чувствуете, что вас ценят и действительно любят. То есть мужчина вас вроде как и не держит, ведь вы не чувствуете, чтобы вами дорожили, но как только вы решаете наконец-то уйти от него и прекратить все это, то он сразу "дергает вас за ниточки" и пытается вернуть. Вы думаете, что он все понял и начнет вас ценить, но проходит немного времени и все снова повторяется. Вот такой замкнутый круг получается: вроде и не держит, и не отпускает ...

Когда он и не отпускает, и не держит

Но давайте по порядку. Он же не запер вас в комнате или приковал наручниками к батарее и никуда не выпускает, правильно? Поэтому что значит: «он меня не отпускает»? Может это вы сами не хотите никуда уходить и поэтому ищете причины остаться, а ему просто удобно?

Скорее всего, не отпускаете его именно вы, а он не особо-то вас и держит. Он живет своей жизнью и переодически вспоминает о вас, когда вы уже долго не выходите с ним на связь. Затем расскажет вам, как вы ему дорогы и нужны, и вы уже снова передумаете куда-то от него уходить.

Но где же здесь ваше уважение и любовь к себе? Зачем вы страдаете из-за того, кто все никак не может определиться – нужны вы ему или нет? Зачем бежать к тому и делать все ради того, кто «и не отпускает, и не держит»…? Ведь если мужчина только красиво говорит, что вы ему нравитесь, что вы нужны, но при этом ничего не делает и никак этого вам не показывает, то грош цена его словам.

Он же может просто "придерживать" вас как запасной вариант и именно поэтому и говорить вам красивые слова, чтобы вы уже никуда от него не делись. Он знает, что вы все равно потом прибежите к нему, поэтому так и поступает с вами. Он вас просто не любит и совсем не ценит. Ведь любящий мужчина никогда так не поступает со своей женщиной, запомните.

Если бы он правда вас любил, ценил и уважал, то вы бы это знали, видели, а, главное, чувствовали, и у вас бы тогда не возникало состояния "и не отпускает, не держит". Вам было бы спокойно, надежно и хорошо рядом с этим мужчиной, вот и все. Поэтому цените и любите себя прежде всего сами. И тогда найдется тот, кто тоже с удовольствием будет это делать.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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