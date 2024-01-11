Что делать, если ребенок боится темноты?

Проявление СТРАХОВ тревог, фантазий, истерик, болезней - совершенно естественная часть взросления детей. У самых лучших родителей дети болеют и иногда боятся и вредничают. Как научить ребенка не бояться темноты и как детский СТРАХ ТЕМНОТЫ превратить в своего союзника.
Один из «возрастных страхов» - страх темноты. Ребёнок около 1,5-2 лет может ощущать тревогу в темноте. В возрасте 4-5 лет - страх может проявляться сильнее, потом затихать. Около 7 лет может быть «обострение». Ребёнок может переставать ходить по темному коридору, бояться сам оставаться в комнате, спать без ночника, иногда дети боятся закрывать глазки, «потому что там темно».
После проявления страха темноты, буквально через 3 месяца - полгода ребёнок может начать задавать вопросы о смерти. (И нам важно к этим вопросам подготовиться). Этот возраст - активного развития фантазийной сферы.
Время «гиперактивности» правого полушария мозга - которое различает «все сигналы», все видит, все слышит - а для анализа и объяснения ему ещё не хватает функций левого полушария мозга.
Увиденные, «созданные кем-то» герои книг, мультфильмов - могут становиться источником страха. (Идеально, если в книжках для дошкольников страшные герои описываются, но явно не рисуются. Так ребёнок, каждый раз читая книгу, по-разному представляет образ страшного героя, каждый раз его трансформирует, не фиксируясь на нем. А родители чередуют чтение книг с разглядыванием иллюстраций, с чтением, когда ребёнок сам может фантазировать, какой мир и герои описываются в книге).
Нам важно помнить - что ребенку бесполезно говорить - «тут нечего бояться», «ты же взрослый мальчик/девочка» - страх ребёнка не имеет пола и возраста, нелогичен для взрослого, но совершенно реален. И работаем с любым страхом - уважительно, как с реально существующим в его мире.
Опасно ребёнка любого возраста и пола стыдить или над ним смеяться - ребёнок не перестанет бояться, он перестанет нам доверять свои страхи и свою уязвимость.
Работа со страхом может вестись на «территории» страха - а именно - на территории «правого полушария» - пространства игры и творчества.
Важно помнить, что ребёнок боится не темноты, а того, что в ней. И нам важно конкретизировать - что же именно пугает, что может произойти самого плохого в темноте (так мы постепенно «включаем» левое полушарие и нам легче понять природу страха и подобрать способ трансформации). (В темноте кто-то может жить, кто-то может испугать, может украсть-напасть, могут быть монстры и проч).
Наша задача - пойти на Территорию страха и превратить темноту в «инструмент» или друга.
Проявление страхов, тревог, фантазий, истерик, болезней - совершенно естественная часть взросления детей. У самых лучших родителей дети болеют и иногда боятся и вредничают. Благодаря тому, что ребенку безопасно и надёжно с нами развиваться, благодаря тому, что ребёнок будет получать опыт уважения и поддержки - некоторые «симптомы» будут проходить сами. Иногда важно сопровождение специалиста. Часто - мы сами можем стать таким «проводником» в путешествии на территорию страха - для его трансформации.
Добрых взрослений (это глава будущей книги, пожалуйста, указывайте авторство).опубликовано econet
Автор Светлана Ройз
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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